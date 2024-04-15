深圳著數 | 深圳2大商場免費派¥100儲值電話卡！每月50GB數據！換領必須出示一證件！教你5 Steps在AlipayHK換領優惠券

很多人放假都會北上，但身為手機不離手的人，用手機又怎可以沒有上網呢！而近日，AlipayHK又再次和中國電信合作，在不同的深圳商場大派¥100儲值額電話卡。如果大家之前沒有領取過這個優惠的話，下次北上就要留意了！

北上又怎可以沒有上網呢？AlipayHK和中國電信合作在不同的深圳商場派儲值額電話卡，這張內含¥100話費可作月費，而月費為每月¥29，即是大家可以3個月免月費。每月還有50Gb數據，包括20Gb通用流量及30Gb定向流量（如騰訊視頻、愛奇藝、抖音）；內地通話低至¥0.1/分鐘（不含國際及港澳台）。不過留意，已辦理過該卡的香港用戶，無法再次申請辦理。

領展中心城換領處

推廣日期：2024年2月24日至2024年5月31日

換領條件：持有回鄉証的香港賓客先在AlipayHK中取優惠券，再去換領處領取及登記

換領地點：深圳市福田區福華一路3號領展中心城G層客服台

換領時間：上午11時至下午7時

金光華廣場換領處

推廣日期：2024年4月1日至2024年5月31日

換領條件：持有回鄉証的香港賓客先在AlipayHK中取優惠券，再去換領處領取及登記

換領地點：深圳市羅湖區南湖街道辦人民南路2028號金光華廣場L1-027-028華為店

換領時間：上午11時至下午6時

不過要注意，每位顧客在AlipayHK中僅限領取1張優惠券，每張券只可使用1次。一齊看看點換電話卡！

下一頁：即教你點換優惠券