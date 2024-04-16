上周六(13日)伊朗以飛彈、無人機襲以色列，人人都擔心第三次大戰會爆發。筆者則認為不會啦，等看美以出醜啦。

大炮一響，不是黃金萬両，而是谷歌搜第三次世界大戰爆機（圖一）。另外有關第三次大戰的其他信息，也搜到爆機（圖二）。美國後生一輩Gen-Zers，也搜，搜甚麼？我會被徵入伍嗎？（圖三）美國青年怕死如斯，網上便出了個漫畫（圖四）。少年強，則國家強；少年弱，則國家如何了？

為甚麼筆者認為今次伊以衝突不會掀起第三次大戰？先看背景資料，都是引自媒體的報道。

伊朗最高國家安全委員會就伊朗對以軍事行動發表聲明

當地時間14日晚，伊朗最高國家安全委員會就伊朗對以色列展開的軍事行動發表聲明。聲明表示，伊朗伊斯蘭革命衞隊對以色列發動大規模導彈和無人機襲擊的原因是以色列越過了伊朗「紅線」，違反了《聯合國憲章》第2條。伊朗武裝部隊則是根據《聯合國憲章》第51條展開的軍事行動，伊朗對侵略者以色列採取了必要的和最低限度的懲罰措施，以確保伊朗國家利益和國家安全。

聲明說，在這次行動中，伊朗只針對以色列空軍、情報機構和軍事基地發起打擊，避免了襲擊以色列的經濟和基礎設施。目前伊朗沒有開展軍事行動的計劃，如果以色列想以任何手段、在任何層面繼續對伊朗採取犯罪行動，她將遭到伊朗至少10倍的回應。

以色列戰時內閣就回應伊朗襲擊的時間和方式仍存分歧

據以色列當地媒體報道，經過幾個小時的討論，以色列戰時內閣尚未決定如何以及何時回應伊朗的導彈和無人機襲擊。目前官員們已暫停討論，預計會議將在不久後重新召開。

據多家希伯來語媒體報道，以戰時內閣成員甘茨為代表的多名官員提議對伊朗進行反擊。但據以色列第12頻道新聞報道，這一提議遭到以色列國防部長加蘭特、以色列國防軍總參謀長哈萊維等人的堅決反對，部分原因是當以軍專注於攔截伊朗導彈和無人機時，同時採取行動的壓力很大。

據悉，以色列總理內塔尼亞胡本人在有關以色列回應的時間和性質的立場尚不清楚。

美官員：拜登向內塔尼亞胡表示美國不會參與針對伊朗的進攻行動

當地時間4月14日，據美國有線電視新聞網援引美國知情官員的話報道，在伊朗向以色列發射多枚導彈和無人機後，美國總統拜登及其國家安全團隊的高級成員試圖遏制更大範圍的地區戰爭風險，向以色列表示美國不會參與針對伊朗的任何進攻性行動。據報道，在與內塔尼亞胡的談話中，拜登將以色列成功攔截伊朗的襲擊視為一次重大勝利，並暗示以色列沒有必要做出進一步的反應。

另一位美國官員稱，美國防長奧斯丁要求以色列防長加蘭特在對伊朗做出任何可能的反應之前通知美國。

報道稱，盡管美國官員表示，如何應對伊朗的最終決定取決於以色列，但拜登仍試圖防止衝突進一步升級。據悉，拜登將在14日計劃召集七國集團領導人會議，討論「統一的外交回應」，重點將圍繞採取非軍事行動來限制爆發更大規模戰爭的可能性。

七國集團領導人舉行會議協調對伊朗措施

七國集團領導人14日舉行視頻會議，協調對伊朗襲擊以色列的外交回應措施，呼籲各方保持克制並採取行動降低緊張局勢。這次會議由七國集團輪值主席國意大利總理梅洛尼召集。七國集團領導人在會後發表的聯合聲明中說，七國領導人將繼續努力穩定形勢，避免局勢進一步升級，「我們隨時準備採取新一輪措施，對破壞該地區穩定的新行動作出反應」。聲明說，與會方強烈譴責伊朗對以色列的襲擊，向以色列及其人民表示支持，並重申對以色列的安全承諾。

對以上傳媒報道，要加上些小節：

1. 為甚麼伊朗會空襲以色列？

因為以色列空炸敘利亞，炸了伊朗在敘利亞的使館，殺死了一眾伊朗高級官員，伊朗馬上宣布會報復。

2. 上文中的以色列違反的《聯合國憲章》第2條，是指聯合國會員要維持和平，你以色列炸人使館，即是撩交打，不和平。上文中的《聯合國憲章》第51條是國家可以在安理會未譴責制裁撩交打的國家前，可以還拖。

伊朗就是：先明言我會報復你炸我駐敘使館。另外伊炸以時是捧《聯合國憲章》第2和第51條來作出師表，而炸以色列的全是軍事目標。之前明言話會炸以色列，就是給時間予軍事無關人等請走避，故在國際還拖行為上，伊朗是站在道德中地(不叫高地啦)。

3. 在伊朗明言會炸以色列時，拜登話「Don't」，結果是伊朗咚咚咚，落炸彈，明唔妥你拜登，拜登怎反應？看下文。

4. 以色列戰時內閣見國土被炸，立豪言，24至48小時內會還拖。

5. 拜登取消周末度假，回白宮致電以色列總理內塔尼阿胡，講乜？

伊以衝突不會擴大

6. 結果就是白宮公言不尋求擴大事件，以色列戰時內閣對24至48小時內還拖之事無下文。跟著美國防部長告之以色列，要還拖，先告知美國，此即，先問過我。

7. G7開完會，做乜吖，無實質嘢做，只是口水一番，請細看上文的紅筆字。

避免局勢進一步升級：即是唔好再打嘞，這包括叫以色列不要還拖。

不少人擔心昨晚美股會大跌，因為伊朗空襲以色列是在周六，其時除了Bitcoin有市外，所有美國金融市場都關閉，故美股等金融市場要等到昨晚開市才有反應。筆者認為美股等金融市場無乜反應啦！其實伊朗已對華爾街很照顧，如果空襲是在美國周五市場交易時炸你，你話美股唔跌千點至奇。伊朗忍手一日，華爾街得以逃過一劫。華爾街的猶太大佬應心知肚明是伊朗放他們一馬，你華爾街猶太大佬仲唔勒住以色列戰事內閣唔好去馬？以色列敢還拖，下次伊朗就會在華爾街開市時，掟炸彈去特拉維夫，睇你華爾街猶太大佬點死！

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)