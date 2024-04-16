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16/04/2024

《MakeMoney》港版比特幣ETF終於落戶？原來香港有政府認證比特幣交易場！

#理財
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．據了解，原來「真正港版比特幣ETF」即將落戶，而香港係有政府認證嘅比特幣交易場

比特幣ETF一早有，要睇清楚邊間交易所

 

　　據了解，原來「真正港版比特幣ETF」即將落戶，而香港係有政府認證嘅比特幣交易場，今日就來個一文懶人包方式，同大家Update下點樣係香港安全地買到比特幣，以及即將落戶香港嘅比特幣ETF啦！

 



香港近幾年已批兩間獲認證比特幣交易場

　　事實上，香港正積極發展緊比特幣市場，如果你仲停留係到問「比特幣點買雲吞麵」就真係落伍。2020年開始，證監會逐步批出合法比特幣交易場，其中「OSL交易所」係2020年獲得牌照，「HashKey交易所」則係2022年拎到牌；而根據證監會網站指示，係香港營運嘅虛擬資產交易平台，如果未係2024年2月29日或之前向證監會提交牌照申請，將必須係2024年5月31日或之前結束其在香港業務。


　　之前有傳過香港嘅官方比特幣交易所只能夠接受專業投資者，事實上兩間交易所都係面向專業投資者及散戶。而係呢兩個平台買賣嘅好處係，唔使再擔驚受怕被封銀行戶口！之前係外國虛幣交易所買賣，之後再C2C出金入金，如果太頻密的話，銀行會認為你有洗黑錢嫌疑，甚至要求退回你存款再取消你戶口；而家拎正牌就唔使再驚啦！

比特幣ETF一早有，要睇清楚邊間交易所

　　其實美國芝商所早前都推出過比特幣現貨及期貨買賣，所以香港都順勢推出比特幣ETF，例如南方東英、三星都有推出相關ETF係香港股票市場買賣，投資者可以好似買股票咁，搜尋相關ETF代號就可以買入賣出。


　　不過要留意，上述所講ETF係根據芝商所比特幣交易所數據，所以如果你睇其他交易所嘅數據買賣，可能就會出現誤差。而剛剛已經公布，有幾間基金將會推出根據香港兩間比特幣交易所嘅比特幣現貨／期貨作掛勾嘅比特幣ETF，並獲得證監會授權；據Hashkey透露已經做好相關預備，現已進入「集成和功能測試」階段，預計同芝商所比特幣ETF一樣，都可以直接透過證券商進行買賣！


　　所以大家要留意啦，如果往後想買賣比特幣ETF，要睇清楚同邊個比特幣交易所掛勾，因為唔同交易所可能出現價差，到時慢人一步就執輸行頭慘過敗家。

 

撰文：李皆穎

 

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