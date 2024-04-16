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16/04/2024

KK星期二｜多重利淡因素 美股大地震在即？︱港股走勢轉弱失50天線︱盤點新國九條受惠股

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　美國通脹高企，不少大行陸續調整今年對美國減息時間及次數的預測，瑞銀認為聯儲局有可能於明年初恢復加息，明年中利率或達至6.5厘。美國減息無期，加上中東戰雲密布，美股上日午後蒸發升幅並倒跌，大回調在即？內地第一季經濟增長勝預期，增速創3個季度以來最快。不過3月內地工業增加值同比增長4.5%，大幅低於預期的增6%，內需疲弱趨勢更不斷擴大，上月社會消費品零售額同比增3.1%，低於預期的增長4.6%，三月既數據反映內地經濟復甦步伐不似預期？數據出爐後，港股A股跌勢一度喘定，可惜沽壓難除，跌幅好快再次擴大，大市失守50天線後更穿保歷加通道的底部，再穿萬六關機會大增？內地上周公布新「國九條」後，迎來新政的首個交昜日，上日「中字頭」股全天強勢領漲，多個板塊表現搶眼，升幅是否受惠於新「國九條」？憧憬改革及增加分紅下，有關股份現水平可否追入？有沒有其他潛在受惠股可以留意？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/Gnqf6kTBS9w

 

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