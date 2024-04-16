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16/04/2024

譚輝智《中年好聲音2紅白大戰》扮伍仲衡表情多！網民封「師奶殺手」：佢入《愛回家》應該好正

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　　《中年好聲音》第2季完結後，舉行了《中年好聲音2紅白大戰》，14日播出，節目內第2季歌手分成紅、白兩隊作賽，戰鬥火藥味欠奉，反而笑料百出。一班參賽選手古淖文、譚輝智、陳俞霏、顏米羔和黃劍文反客為主，扮演評審伍仲衡、肥媽、周國豐、陳慧嫻和張佳添。各位參賽者「神還原」評判的面貌，網民都大讚表現出色。

 

 

 

 

 

 

　　在「紅白大戰」節目內，由首屆冠軍周吉佩和支嚳儀分別擔任白組及紅組領隊，評審方面除了繼續有肥媽、伍仲衡、張佳添及周國豐外，還有「小辣椒」谷婭溦。在沒有壓力的比賽下，各位參賽選手，白組：譚輝智、黃劍文、劉威煌、陳俞霏、陳蒨葶、林若盈、 王玥、梁浩賢、甘永傑；紅組：古淖文、顏米羔、安雅希、沈宗賢、陳燕 娜、鄭梓浩、劉可、王學琳、尹新杰，都發揮自如，唱出水準。

 

 

 

 

　　節目其中一個環節「中年好繽紛」，還互換身份，古淖文、譚輝智、顏米羔、黃劍文、陳俞霏將分別扮演陳慧嫻、伍仲衡、肥媽、周國豐及張佳添。各位評判分別唱出改了歌詞的歌曲，其中周國豐和伍仲衡唱《低分之王》引發大家共鳴，大放笑彈，歌詞「我畀分不夠善良， 你別皺眉…」，之後伍仲衡還自踩對耳生到上額頭，十分啜核。

 

 

　　五位「偽評審」，譚輝智及黃劍文「還原度」最高，輝智除了跟足伍仲衡經常在鏡頭前露出可愛疑惑表情，又學伍仲衡大講「港普」；黃劍文學周國豐講水蛇春的「專業對白」；至於古淖文及顏米羔選擇以誇張手法扮演陳慧嫻及肥媽，前者全程展現「少女心」，還扮陳慧嫻聽得投入一度忘記畀分的經典場。顏米羔扮肥媽愛哭一面，又全程不斷起身、坐低、更與譚輝智扮鬧交模仿肥媽的「《中年》日常」。

 

 

　　譚輝智面對鏡頭愈來愈有自信，在這一集演出，表情多多，網民睇到讚不絕口，把他的表情逐格截圖，封他為新一代師奶殺手，「今晚畀我捕捉到輝智嘅鬼馬表情，睇嚟佢係耽誤咗好多年嘅喜劇演員，麻煩 TVB 監製開部搞笑嘅劇集畀佢，我敢寫包單收視一定爆燈」、「中年流星花園-FC/KM/米古」、「輝智好有表演才能」、「今晚有輝智嘅場面都好好笑，TVB可以直接安排輝智入福祿壽訓練學院，應該會讓觀眾笑」、「自己唔笑先最緊要」、「FC確實是有觀眾緣的」、「佢好似上晒力咁」、「佢入愛回家呢啲應該好正」。

 

轉載自: 晴報

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