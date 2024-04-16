辦公室政治｜有種人返工只為湊老細︰老闆不出現的場合，不用通知我！為何從不做實事卻深得老闆歡心？

一年，朋友工作的大學來了一個外事部主管。他跟同事說，校長若有甚麼活動，他會去；沒有校長的事，不用通知他。

朋友跟我說起時，我也十分意外。怎會有這樣的人？一門心思就是湊老細。

他們花一門心思去湊老細的同時，又不用負責任做任何事。他們總有辦法批評別人做不到事，而自己卻一樣沒做成事。

最奇怪是做老闆的好像食了藥般，對他們如痴如迷，明明所有人都知道他們有問題，唯獨只有老闆不覺得他有問題。

其中一個原因是他們從來不會逆老闆的意思，即使是不合常理、違反道德、破壞公司規章，總之一句話：即做。

老闆可以突然之間對某一個之前覺得也不錯的員工，好生嫌棄，雖未至要去之而後快，但已經不想再見到他了。

他們眼明心快，可以作一些調動，把該員工調到老遠的，並且在以後的匯報中聽不到他們名字；甚至他們可以出手炒了他。

這裏不用思考該員工有沒有能力，亦不用問他究竟做「錯」了甚麼。

如果我們是該員工的上司，首先我們不會因老闆對該員工的評價太過為意；他讚賞也好，批評也好，我們只會平常心待之。

我們不會思考老闆突然批評該員工的理由，即使知道老闆不滿意他，也不會因而在老闆面前調走他。我們反而會幫他，向他多加提點，讓他小心些，以免影響他在老闆心中的地位。

我們會千方百計去「救」那同事，因為我們一門心思去做事；他們一門心思去湊老細。