  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

16/04/2024

深圳好去處 | 港人最愛東門町美食廣場被清拆！推介深圳美食街：商場美食街食人氣牛雜 / 超近福田口岸水圍村夜市 / 學校附近小食街吃炸雞柳薯條

#北上玩樂 #深圳 #北上食買玩 #商場 #美食特集 #0+3 #北上美食 #短線遊 #深圳美食 #親民美味
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　說到深圳美食，很多人都會去老街的東門町美食廣場「掃街」、食盡美食。但近日，東門町美食廣場外掛著依法強制拆除的大橫幅，公告指東門町連廊存在嚴重消防安全隱患，今月會進入依法強制拆除階段，所以北上的大家就要留意，以免撲空！不過，深圳還有很多不同的美食街，今次為大家推介幾個好去處！

 

深圳美食街│1. 壹方城小吃街：室內有冷氣！食人氣惹味金牌牛雜大滿貫

 

　　第一個要介紹的是壹方城小吃街，壹方城小吃街位於壹方城購物中心B2層，一出地鐵很快就到，特色就是在室內，有冷氣！相信夏天，很多人都想在一個較陰涼的地方享受美食，如果很怕熱的話，就一定要考慮去壹方城小吃街！壹方城小吃街中有很多不同的小店，所以有很多小食選擇，好像是雞柳大人的空氣年糕雞柳薯條、鹵大叔廣州牛雜的惹味金牌牛雜大滿貫、蛙小俠·沸騰砂鍋的小霸王甲魚砂鍋蛙等等。

 

圖片來源：小紅書@愛喝茉莉奶白

 

圖片來源：小紅書@鹵大叔廣州牛雜

 

　　而壹方城小吃街中還有樣必食是豬拉虎的三明治，有點像韓式三文治，現點現做的，大家可以選雙倍的煙肉及芝士，加上雞蛋及蔬菜，正！飲品加上三文治，30元人民幣有找，抵食！有很多小紅書博主都大推這間店，所以一定要試試！

 

 

圖片來源：小紅書@ N.478

 

圖片來源：小紅書@小藝、

 

 

壹方城小吃街

地址：深圳寶安區新湖路壹方城購物中心B2層

 

下一頁：熱門打卡夜市食東北老式鍋包肉

 

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

我要回應

更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#北上玩樂 #深圳 #北上食買玩 #商場 #美食特集 #0+3 #北上美食 #短線遊 #深圳美食 #親民美味

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk