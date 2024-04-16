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16/04/2024

【FOCUS】首季GDP意外強勢，3月勢緩不改政策定力

#社會消費品零售 #高技術製造業 #中國GDP #新能源汽車 #中國經濟
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       5.3%！中國一季度GDP強勢開局，惟大勝預期的驚喜背後不乏隱憂。繼3月出口表現、信貸脈衝雙雙「拉胯（退步）」後，當月工業、消費亦顯頹勢，房地產更是不容樂觀。換言之，首季GDP意外放閃，幾乎全仰賴首二月的衝勁，其中又以外需及製造業領銜拉動。

 

外需、製造業拉動前兩月經濟擴張

 

　　國家統計局周二（16日）公布，首季GDP按年增5.3%，大勝市場預期的4.6%。除了部分因去年首季的低基數效應，最大功臣當屬高技術製造業，首季增加值按年增7.5%，較第四季加快2.6個百分點。其中，充電樁、3D列印設備、新能源汽車、太陽能電池、集成電路產量，分別按年增41.7% 、40.6% 、29.2%、20.1%、40%。

 

【FOCUS】首季GDP意外強勢，3月勢緩不改政策定力

中國高技術製造業首季增加值按年增7.5%，較第四季加快2.6個百分點。

 
　　不過，如單看3月，多項指標均現回落：出口轉跌遠遜預期，社融存量增速錄2017年有記錄以來最低，今早最新公布的工業增加值、社會消費品零售、發電量、產煤量等增速亦齊齊放緩，其中，直接反映內需冷熱的零售數據，增速錄去年7月以來最慢的3.1%（預期：4.6%）。

 

　　數據顯示，首季居民人均可支配收入按年實際增6.2%，但財政部較早時公布的首2個月個人所得稅收入，錄按年減少15.9%，加上近期內地銀行、券商紛傳降薪潮，顯示「緊日子」預期將續施壓內需。

 

地產庫存高企，推設備更新谷內需

 

　　至於房地產，3月商品住宅銷售額按年跌幅擴大至31.2%，整體商品房待售面積直逼7.5億平方米，過去一年間增加了逾億平方米。龐大庫存之下，發展商去貨艱難，繼恒大、碧桂園、佳兆業、世茂等之後，被呈請清盤新增時代中國，而接連賣產的前首富王健林最新據報已賣掉北京萬達總部，此外，深圳寫字樓空置率亦刷新30.6%新高。

 

【FOCUS】首季GDP意外強勢，3月勢緩不改政策定力

3月商品住宅銷售額按年跌幅擴大至31.2%，整體商品房待售面積直逼7.5億平方米。


　　面對經濟部門供給壓倒需求，外需強過內需，有分析師不諱言，數據細節疲弱，增長現結構性下滑。A股半日再上演逾5000股下跌，適度加大宏觀政策實施力度，鞏固經濟穩定向好的基礎，除了確保生產端高位運行、推動設備更新谷內需料是焦點之一，國家發改委上周就指，工業農業設備、汽車家電更新的市場需求規模達逾萬億元。

 

　　不過，從國統局「要承受轉型的一些陣痛」，以及央行主管《金融時報》「過於寬鬆的貨幣政策並不利於提升經濟發展質效」的說法看，高負債、舊動能的代表－－房地產業，仍只能自求多福，而保交樓將維持高壓。

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