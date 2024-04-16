YouTube新增網上課程！免費上堂學AI、語言、歷史文化？公開Courses on YouTube台灣列表！香港就嚟有？

YouTube 就像百科全書，可以搜尋各類食譜、投資分析至玩樂攻略的影片介紹，讓大家足不出戶了解世界事。但 YouTube 近年不只是影片分享平台，更開始踩過界推出 「Courses on YouTube」提供不同範疇的網上學習課程，部分更可免費參加！

「Courses on YouTube」目前率先在美國、日本、韓國、印度及巴西試行，主要分為附廣告的免費課程及無廣告的付費課程，以播放清單的方式歸納教學影片，並集合在頻道中的「課程」頁面中。YouTube 透露，現時語言、程式設計、履歷撰寫等均是熱門的主題課程。

據說，「Courses on YouTube」第二階段將擴展至台灣、香港、墨西哥、哥倫比亞等地。以台灣為例，YouTube 已跟台灣數位發展部、臺大開放式課程 NTU OCW、均一教育平台等合作，推出更多元化免費的學習課程，而「全民 AI 通識課」更是重點之一。此外，YouTube 也集合不同領域的創作者預計推出逾百堂課程，包括程式語言、烘焙教學、歷史與文化等，增加原創學習內容之餘，也協助創作者拓展營利管道。

台灣 Courses on YouTube

● Ministry of Digital Affairs - moda︰www.youtube.com/@modaTAIWAN/courses



● NTU OpenCourseWare︰www.youtube.com/@NTUOCW/courses

● Hahow 好學校︰www.youtube.com/@HahowIn/courses

● 泛科學院︰www.youtube.com/@panscischool/courses

● PressPlay Academy︰www.youtube.com/@PressPlayAcademy/courses

Courses on YouTube

詳情︰https://support.google.com/youtube/answer/12751869