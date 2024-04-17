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17/04/2024

張致恒欠電費屋企被截電！網民指責雯雯推卸責任又博同情：仲有錢去迪士尼

#晴報文章 #娛樂 #離婚 #電費 #中電 #自閉症 #張致恒 #電力 #影視娛樂 #港聞娛樂
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Photo: Instagram

　　張致恒（Steven）一家長期活喺貧窮線下，冇錢開飯同網上行乞都已經唔再係新聞，不過張氏嘅手法層出不窮，最近佢哋又有新鮮事，雯雯網上鬧Steven累到屋企被cut電，睇嚟又有善長人翁要破財喇！

 

　　Steven同雯雯早前一同出post，突然澄清大仔天寶冇自閉症，不過係雯雯二月尾時自爆「再有一個小朋友確診autism plus hyperactivity」，因此，雯雯當時係講緊另外幾個仔仔有病定係講人哋嘅小朋友有病，就真係不得而知。而雯雯又出IG Story，怨氣極大：「要發生嘅終於都發生，你終於都令到屋企發生畀人cut電，完全已經唔係可以容忍嘅範圍之內。小朋友又冇得煮嘢食，又冇熱水沖奶，不停喊，你想我點？」

 

 

　　Steven本來上月曾post出QRcode行乞，指自己今個月就可以解決到財困，情況會好轉，而佢月頭嘅時候都曾經post出自己有工開嘅story，短暫露出一線曙光，但不出網民所料，唔夠半個月又被雯雯爆出屋企被截電。

 

　　根據中電資料，逾期電費會徵收5%的附加費。在個別情況下，拖欠電費可導致電力暫時停止供應。而如中電有計劃停電，或者因為客戶遲交電費，而要截電，公司必定會先有書面通知，再以電話直接和受影響客戶聯絡，換言之張氏喺多次被追數下仍未有繳清電費，先會出現如此窘局。

 

 

　　不過今次網民就一啲都唔同情佢夫婦，更責雯雯完全推卸責任：「講到自己完全無責任，無錢就咪生4個啦，定係預咗男人養，咁當初就唔好搞人份工，而家真係自作孽。」又有網民覺得佢再推小朋友出嚟博同情：「又搵小朋友出嚟情緒勒索。」、「一定又有人捐錢，覺得係大人責任，小朋友無辜。」亦有人突破盲點話雯雯仲出到post：「電話仲叉到電。」、「即係電話有得叉電。」、「電話唔cut得，生財工具嚟」、「之前仲有錢去迪士尼，搭車食飯都要錢呀。」

 

轉載自: 晴報

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