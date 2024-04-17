GLOBAL Wednesday｜美國減息未有期 美股樂觀情緒漸消化？｜Tesla大裁員 股價穿底要覓新出路？

嘉賓：華夏證券行政總裁 王榮昆

美國聯儲局主席鮑威爾表示，最近勞工市場強勁，但仍未能回落到2%的央行目標，似乎暗示在通脹有明顯回落前，減息的機會仍然不高？利率期貨顯示，5月會議加息的機會率曾一度由0%升至1.6%，市場對今年中減息預期再降溫，減息或要等到年底？美國長短債飆升，兩年期債息更一度升穿五厘，美股樂觀情緒逐漸消化？Tesla(US:TSLA)行政總裁馬斯克宣布，計劃在全球裁員10%以上，這一舉動暗示交付量下降，是需求下降的結果，Tesla增長放緩的情況比預期中更差？

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