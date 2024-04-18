餐廳優惠 | Mira eShop推16大餐飲著數折扣！自助餐$455任食生蠔 / 74折食翠亨邨片皮鴨 / 米芝蓮國金軒端午糭套裝平$300 / 法日餐廳10道菜套餐買一送一

美麗華集團網上商店Mira eShop將在由4月19日起至5月2日，一連14日推出17個優惠，大家可以買一送一的價錢入手Yamm自助午餐禮券、WHISK 10道菜精巧極緻晚宴，還可以超抵價錢買到不同的禮券！即睇！

美麗華集團網上商店Mira eShop將在由4月19日起至5月2日，一連14日推出17個優惠，先看看限量優惠！

Mira eShop著數優惠│1. Yamm買一送一自助午餐禮券 （星期一至五）：$268.5起食到自助午餐

今次的Yamm買一送一自助午餐禮券真的十分抵食，Yamm自助餐盛宴每月會有4款主題，每周更新，包括「日臺風味盛宴」、「星馬尋味之旅」、「越泰系列」及「京川滬味力」，當中仲會有即開生蠔、即席烹調美食區。而原價為$985，今次星期一至五優惠後，二人同行只需共$537，平均每位HK$268.5。不過這是限量優惠，想試就快搶！

Yamm買一送一自助午餐禮券 （星期一至五）

禮券使用日期：2024年4月15日至6月30日

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 地下大堂

Mira eShop著數優惠│2. Yamm買二送二自助晚餐禮券（星期一至四）：$454.75起食即開生蠔+即切片皮鴨+蠔皇鮑魚花膠扣鴨掌

如果想食自助晚餐，可以考慮第二個限量優惠，就是Yamm買二送二自助晚餐禮券 ，不過只限星期一至四。大家4人同行可以$1,819的價錢，食到原價$3,335的自助晚餐，平均每位$454.75。自助晚餐除了有即開生蠔、多款冰鎮海鮮外，更有大家最愛的即切片皮鴨、蠔皇鮑魚花膠扣鴨掌等等。餐飲禮券名額有限，售完即止，適用於指定日子。

Yamm買二送二自助晚餐禮券（星期一至四）

禮券使用日期：2024年4月15日至6月30日

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 地下大堂

Mira eShop著數優惠│3. WHISK 10道菜精巧極緻晚宴禮券買一送一：食Petrossian魚子醬蟶子+鵝肝千層酥

如果想一道道菜慢慢品嘗，可以看看法日餐廳WHISK 10道菜精巧極緻晚宴禮券，因為今次限量優惠中都有WHISK 10道菜優惠。二人原價為$2,833的10道菜精巧極緻晚宴，現在$1,546就食到，即是平均每位只需$773。WHISK 10道菜精巧極緻晚宴推介菜式有巴馬臣芝士溫泉蛋、Petrossian魚子醬蟶子、鵝肝千層酥、炭烤龍蝦伴煙燻昆布等。大家可以在這裡看看完整菜譜！餐飲禮券名額有限，售完即止，適用於指定日子。

WHISK 10道菜精巧極緻晚宴禮券買一送一

禮券使用日期：2024年4月15日至6月30日

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 5樓

Mira eShop著數優惠│4. WHISK 四道菜品味午宴禮券買一送一（星期一至六）：$280.5起食四道菜法日午宴

WHISK四道菜品味午宴主打法日午宴，以多樣的法式烹調方法煮出美食，包括煙熏、熟成等，大家可以試到法國新卡里多尼亞的水晶藍蝦及招牌法國乳鴿配日本山椒等。大家可以在這裡看看完整菜譜！而今次的限量優惠中，二人原價$1,029只需$561就食到，平均每位只要$280.5！餐飲禮券名額有限，售完即止，適用於指定日子。

WHISK 四道菜品味午宴禮券買一送一（星期一至六）

禮券使用日期：2024年4月15日至6月30日，只限星期一至六

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 5樓

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