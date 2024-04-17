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關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

17/04/2024

一場事先約定時間與地點的決鬥

#政經范局 #美國 #以色列 #伊朗 #大國博弈 #拜登 #以巴衝突 #國際動態
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　就像一場事先約好時間與地點的決鬥，伊朗一直等到白宮的美日菲首腦峰會結束後，才對以色列發起了報復性空襲。

 

　　雖然伊朗駐敘利亞大使館早在本月1日就遭空襲，但德黑蘭卻拖延了兩周才反擊。這個時間安排恐怕並非偶然，如果更早一點採取行動的話，就會搶了上周美日菲峰會的鏡，從而迫使拜登總統當著白宮記者們的面，硬生生把眼光從西太平洋轉回中東。

 

拜登拒被內塔尼亞胡牽鼻子

 

　　此一場景既非德黑蘭所期，也非白宮所願。拜登早前默許內塔尼亞胡政府血洗加沙，激怒了一大批民主黨支持者，已經動搖了他競選連任的基本盤。此前一周正是拜登團隊調整外交方向，把視線從中東轉移至西太平洋，以提振民意支持的關鍵時刻。

 

拜登默許以色列攻擊加沙，引發民主黨支持者不滿。（資料圖片）

 

　　對美來說，千壞萬壞不如中國壞——國務卿布林肯在4月初的北約外長會議上，直指中國正深化對俄羅斯軍工業支持；隨後財長耶倫訪華期間，又公開要求中國削減綠能產業，以鞏固美國汽車工人的選票；而在美日菲峰會期間，日菲兩國首腦也都跟著拜登的節奏，公開點名批評中國。

 

　　在拜登這場展示外交成績單的「競選騷」中，本來沒有中東的戲份，但內塔尼亞胡此前卻偏要演一角，派出美製F-35隱形戰機轟炸了伊朗大使館，拜登當然不願被他牽著鼻子走。於是，白宮和德黑蘭居然破天荒想到了一塊，同心協力把中東問題排除到白宮的外交表演清單之外，哪怕是一時半刻。

 

　　白宮就像兩年前普京出兵烏東前夕那樣，猶如在革命衛隊的指揮中樞長了第三隻眼睛，準確預料了他們會在周末發起攻擊。德黑蘭似乎還生怕美國情報收集能力不夠靈敏，特地在發動空襲前，知會身為北約成員國的土耳其⋯⋯時間一早公開，且集中攻擊軍事目標，以國平民一早躲進防空洞，唯一受重傷的是位阿拉伯女童。

 

　　伊朗的大報復，猶如精心安排在美日菲峰會後的大型煙花助興表演。德黑蘭的謀士們恰到好處地完成了自己的戲份，沒有像內塔尼亞胡般給拜登添煩添亂。而白宮也表現得體，當即宣稱美軍成功協助以色列攔截伊朗空襲，不支持以方發動反擊導致中東衝突擴大。

 

伊朗在美日菲峰會結束後，向以色列發動反擊。（美聯社）

 

　　雖然白宮國安發言人柯比一口否認伊朗事先通知美方空襲時間，但美伊之間的「投桃報李」，仍舊令外間臆測兩者曾進入枱下交易。現在決鬥的左輪手槍交到了內塔尼亞胡手中，如果他堅持要對伊朗以眼還眼的話，就要考慮是否需要像德黑蘭的領導者般「識趣」，既要打痛對手，又要避免中東衝突升級，影響拜登競選連任的勝算。

 

伊朗無人機消耗以軍防空網

 

　　話說回來，伊朗這回破天荒攻擊了以色列本土，獲得了空前政治勝利，以色列能忍嗎？內塔尼亞胡在華府有龐大的盟友圈，本來就主張徹底擊垮伊朗，他與民主黨素來不和，反而與白宮前主人特朗普關係更密切。就此次空襲伊朗大使館的事件來說，既然內塔尼亞胡就是想刺激美國與伊朗的矛盾升級，他又會否如德黑蘭般為決鬥加裝護欄？

 

　　可以確定的是，以色列擬訂反擊計劃時需要克服一大難題：伊朗採用無人機與導彈混合攻擊的方式，給以軍帶來前所未有的破防危險。伊朗在行動中發射了170架「見證者-136」遠程無人機打頭陣，如果以軍攔截的話，一來會暴露其防空部署，二來可能因過度消耗防空導彈，而難以招架下一波殺傷力更大的導彈攻擊。

 

　　如不攔截，「見證者-136」攜帶自帶的50公斤炸藥彈頭發起自殺式攻擊，同樣會重創目標。雖然美方聲稱在其協助下，攔截了99%的伊朗無人機和導彈，但美以動用的是昂貴的導彈防禦系統，單在此輪攻擊中就消耗了超過10億美元。

 

以色列攔截伊朗的無人機和導彈（美聯社） 

 

　　內塔尼亞胡若執意瞄準伊朗的要害打，而導致戰事擴大，即使是以色列能夠承擔戰爭開支，也不見得能在短期內補充足夠防空導彈，來應付伊朗的廉價無人機攻勢。屆時拜登政府拒絕提供援助，以軍彈藥難以為繼，勢必動搖以色列的安全形勢。但若白宮出手，對烏克蘭的軍事援助，和在西太平洋的軍力部署，將更形捉襟見肘。

 

　　以色列和伊朗在西亞陷入一場輪流開槍式的決鬥，對東亞各國應有何種啟示？伊朗其實如履薄冰，經常捱揍，要麼核電站被炸，要麼軍事將領或科學家公然被殺，德黑蘭更多的選擇了忍氣吞聲。從伊朗今次反擊的小心翼翼可見，她仍不打算輕易把自己送上與強敵正面碰撞的尖鋒，甚至與宿敵美國達成默契，控制衝突進一步在中東擴大。

 

　　反觀內塔尼亞胡的冒險，雖然他在華府有強大盟友，但若觸犯拜登政府的競選利益，仍可能瞬間孤掌難鳴，失去美國的支持。以色列籌謀下一步行動之時，正值美日菲加緊軍事同盟之際，日菲兩國與美國的關係，和美以關係根本不在一個層次。日菲兩國首腦目前自恃背後有美國而衝鋒在前，一旦局勢升溫而危及美國利益，又會落得何種下場？

 

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