紫藤花｜日本踏入紫藤花季！最美賞花地點公開︰東京紫藤神社、CNN加持紫花森林、福岡夢幻紫藤隧道

櫻花季節過後，便是紫藤花登場的時候。雖然，常見的藤花都是紫色的，但原來還有粉紅色、淡粉紅色、白色及黃色，其實就算是紫色，都有不同深淺程度的，一串串垂下來，隨風飄動，可能比櫻花更浪漫！很多香港人都會去日本賞櫻、賞繡球花、賞薰衣草、賞向日葵，但很少遊客會特別為紫藤花去計劃一個行程。大家喜歡薰衣草，除了一大片紫色薰衣草花田的景色美麗之外，還有令人放鬆的花香，其實紫藤花都有高雅的清香味道，還未看過紫藤花的朋友，我極力建議大家找一天半天去看看！以下幾個是日本全國著名的紫藤花景點，即將出發的話，不妨把它放入行程吧！

日本紫藤花｜01 東京．亀戸天神社︰可以遠眺Skytree的紫藤花名所

花期：4月底至5月初

老實講，很多紫藤花的景點都不太就腳，例如關東最著名的「足利花卉公園」，由東京出發要2個多小時，未必人人捨得用一整天去賞花。原來東京都內都有一個非常人氣的紫藤花的景點「亀戸天神社」，從秋葉原坐JR只需3個站（約7分鐘）到錦糸町駅，再步行約15分鐘就到，頗為方便。



一般的紫藤花名所，都是公園，鮮見有紅色鳥居做背景，令構圖增添不少日本的氣息。（圖片來源：亀戸天神社官網）



神社內這條紅色拱橋，是遊客打卡熱點。（圖片來源：IG@miumiu7691）

每年4月中開始，神社內50棵以上的紫藤花便會齊齊開花，一串串紫色的小花，倒映在池上，特別美麗，所以被稱為「東京一の藤の名所」。另外，花期時更會舉行「藤祭」，除了可以買到限定的紫藤花御守，及食到紫藤花主題的甜品之外，每晚都會有點燈活動，拍照時更有Skytree做背景，畫面非常獨特，每年都吸引不少攝影發燒友慕名而來。



紫藤花加Skytree，非常有新鮮感的Skytree打卡位置！（圖片來源：IG@miumiu7691）



「藤祭」期間會有點燈活動，非常夢幻。（圖片來源：IG@kuu5_5d）



「藤祭」限定的紫藤花御守。（圖片來源：IG@kameidotenjinsha_official）



「藤祭」限定的紫藤花主題的甜品。（圖片來源：IG@kameidotenjinsha_official）



亀戸天神社的官方IG於4月15日出post，指境內的紫藤花開了2成，估計下星期才滿開。（圖片來源：IG@kameidotenjinsha_official）

亀戸天神社

地址：東京都江東区亀戸3丁目6番地1号

交通：JR總武線「亀戸駅」、「錦糸町駅」或地下鐵半藏門線「錦糸町駅」，步行約15分鐘

網址：http://kameidotenjin.or.jp/

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