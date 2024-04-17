高息定存 | 中銀香港撤走12個月存期，大眾及匯立逆市加息

美國利率前景不明，市場料減息步伐或進一步延遲，銀行對定存產品重新部署。中銀香港(02388)撤走12個月定存優惠，3個月及6個月最高息率僅為3.6厘及3.5厘。

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另外，招商永隆銀行亦近乎全線減息，當中減得最多的是1萬元起存的計劃，3個月及9個月息率分別減0.4及0.45厘，至3.6厘，全線失守4厘水平，適用於一點通存款。

大眾3個月4.05厘，匯立6個月最高4.2厘

另一邊廂，大眾銀行輕微加存款息，50萬元起存，3個月息加至4.05厘，新舊客戶可以新舊資金辦理。

虛銀匯立銀行繼早前加9個月定存息後，最新亦上調6個月息率，重上4厘水平，最低存款額為10元，新舊客戶透過手機app可以新舊資金承做。另外，存款20萬元以上，6個月存息可享4.1厘，及50萬以上可享4.2厘。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組