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17/04/2024

《經濟不停學》透過「美林投資時鐘理論」去判斷經濟周期

#理財
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  • 伍禮賢

    伍禮賢

    光大證券國際證券策略師，領導股票零售資料研究團隊專責分析香港及內地股票市場，亦負責研究和分析基金、債券及結構性產品，尋找與股票相關的各類資產類別的投資價值。

    經濟不停學

 

　　「美林投資時鐘理論」在2004年由美林證券（Merrill Lynch）所創，雖然美林證券在2008年被美國銀行收購，但時至今日，「美林投資時鐘理論」仍被市場廣泛應用。

 

 

 

　　「美林投資時鐘理論」之所以廣被應用，最主要是其核心理論簡單易明，同時應用性較高。用最簡單來描述，「美林投資時鐘理論」是運用經濟（GDP）增長速度與物價（CPI）上升速度兩者不同形態的結合，去判斷目前宏觀經濟環境所處的經濟周期，繼而對各大類別資產作出符合該周期的部署。

 

 

 

　　具體而言，因為一個經濟體的GDPCPI均有上升及下跌周期，亦因為兩者的周期頻率不同，故會產生四個不同的組合，分別是高GDP +CPI，低GDP+CPI，低GDP+CPI，以及高GDP+CPI。而「美林投資時鐘理論」就是以這四種不同的組合將經濟區分為四個周期，依次分別是經濟熾熱、經濟滯脹、經濟衰退，以及經濟復甦，進而針對不同的經濟周期，對四大類別資產—股票、債券、大宗商品及現金進行不同的配置。相關理論認為，經濟復甦時應多配置股票，經濟熾熱時偏重於大宗商品，而發生滯脹時則需重視貨幣資產，至於衰退的時候則應該投資債券。

 

 

 

　　投資者可以直觀地憑藉GDPCPI的表現，去判斷宏觀經濟周期。例如，現時美國正處於由高通脹轉向低通脹的過程，按照「美林投資時鐘理論」，就是從經濟熾熱向滯脹的發展過程，隨後的一個階段，則有機會進入經濟增長放緩及低通脹的衰退期，這也是市場對美國未來是否出現「硬著陸」或「軟著陸」的憂慮之一。

 

 

 

　　「美林投資時鐘理論」雖然容易上手，但在過去亦不乏具爭議之處。其中較多討論的是同類的經濟周期，卻是受到不同的因素影響而產生，這些不同的情況是否會影響這個理論的可信性？此外，若然經濟周期非因正常的更替循環，而是因為突如其來的不可預測因素，例如天災、戰爭等突發事件所產生，這個理論是否還適用等。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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