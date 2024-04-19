香港好去處2024 | 4月周末好去處推介！全部免費！日本妖怪展《妖怪大行進》 / 巨型戶外LED藝術裝置「梵高•樂印」 / 鐵路展睇2款退役列車、送復刻版車票卡

計劃好周末的活動了嗎？放假又不想留到家中，想出外散散心，又不知道有甚麼地方可以休閒的走一走。其實香港都有很多好去處，仲有不少是免費的，不論是大型展覽、打卡位、新開的公園都有齊！如果大家四月有時間，約朋友一齊去吧！

周末好去處│1. 香港藝術中心《妖怪大行進》：日本妖怪展！展出84件展品探索日本妖怪文化

第一個4月周末好處是香港藝術中心的巡迴展覽《妖怪大行進》，《妖怪大行進》由日本國際交流基金會主辦、香港藝術中心及日本駐香港總領事館合辦，由日本妖怪博物館（三次もののけミュージアム）名譽館長湯本豪一先生策展，合共展出84件展品。在《妖怪大行進》中，大家可以自到版畫、錦繪、日常玩具、電影等等，由傳統到流行文化都有，是探索日本妖怪及其文化的神祕之旅。

圖片來源：hkac.org.hk

圖片來源：hkac.org.hk

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從這些來自日本妖怪博物館的收藏中，可以看到妖怪文化從江戶時代演變至今的歷程，到底妖怪從令人恐懼的形象轉變成迷人、友好的存在呢？

圖片來源：日本國駐香港總領事館 Consulate-General of Japan in Hong Kong - 日本知多D FB

而接下來的三個星期六都會有導賞團場次，由香港恒生大學社會科學系高級講師及同大學亞洲語言文化中心副主任陳洲主講，每場20人，每場約45分鐘，不用報名，先到先得，在香港藝術中心五樓包氏畫廊口處集合後出發，時間為：

1. 4月20日（六）下午3時

2. 4月27日（六）上午11時

3. 5月4日（六）上午11時

香港藝術中心《妖怪大行進》

日期：2024年4月5日至5月5日

時間：上午10時至晚上7時

地點：灣仔港灣道2號香港藝術中心四樓至五樓包氏畫廊

費用：全免

詳情按此

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