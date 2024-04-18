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18/04/2024

俞琤70歲大壽中環SEVVA開Party！容祖兒Bra Top到賀包包備受關注！林青霞、劉嘉玲、吳慷仁出席星光熠熠

#俞琤 #前商台高層 #YT #70歲生日派對 #蔡一智夫婦 #關秀媚 #金培達 #盧覓雪 #霍啟山 #黃耀明 #關智斌（Kenny） #林青霞 #林心兒 #吳慷仁 #蔡卓妍（阿Sa） #劉嘉玲 #容祖兒 #SEVVA #影視娛樂
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　　前商台高層俞琤（YT）早前在中環著名餐廳SEVVA舉辦70歲生日派對，邀請城中好友出席，林青霞、劉嘉玲、容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、關智斌（Kenny）、霍啟山、黃耀明、吳慷仁、蔡一智夫婦、林心兒、關秀媚、盧覓雪、金培達等都有出席，容祖兒和英皇娛樂高層馮貽柏在IG都有分享熱鬧照片，一眾老友難得見面，似乎都玩得非常盡興。

 

 

 

　　4月16日是前DJ兼商台高層俞琤（YT）的70歲生日，為慶祝今次的大壽，向來生活低調的YT今次大肆慶祝，城中名人及娛樂圈中人都有盛裝出席中環SEVVA餐廳，容祖兒和英皇娛樂高層馮貽柏都有分享當晚的熱鬧靚相，場面星光熠熠，不過照片中就未見何超瓊的蹤影。相中見YT笑得非常燦爛，架上眼鏡精神不錯，由於造型和外表跟以往都差不多，所以不少網友都表示指看不出YT已經年屆70歲。當晚，達明一派的黃耀明和劉以達在好友蔡德才的合作下獻唱《今天應該很高興》一曲，達明一派組合已經39年，當年組合的伯樂正是YT，而達明一派的名字都是由YT所起。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　容祖兒當晚非常風騷，跟不同的賓客合照留念，見她穿上性感的Versace粉紅色內衣套裝，外加一件Swarovski窿窿閃石的吊帶衫，非常性感又有活力，不過她在多張照片中都刻意大曬她的彩虹手袋仔，顏色非常搶鏡，網友們都留言說：「我想講件衫成套你今日襯得好靚！仲有個彩虹袋」、「妳嘅小包包好cutie～」、「個彩虹袋好正」、「容祖兒彩色包打卡好靚」等等。祖兒跟不同嘉賓合照都嘟起嘴仔作狀扮錫，玩得相當投入，不過當跟林青霞姐姐合照時，祖兒、阿Sa同Kenny都一本正經乖乖站在女神旁邊。而今次YT辦派對的餐廳正在倒數營業，快將面臨倒閉，不少出席的賓客都大表不捨，不忘到靚靚打卡位影相留念，正式想餐廳說聲拜拜。

 

 

 

　　至於移居日本的林日曦一直都視YT為恩師，開啟他做填詞人的路，所以一直心存感激之情。YT生日，雖然林日曦未能赴會，但他隔空祝福YT：「（妒火中燒）尋晚去中環名店Sevva參加俞琤七十生日Party嘅名人、名流、名媛、明星、明哥、名模…個個Post哂相、打晒卡咁樣樣….好開心啦你哋…好巴閉啦你哋…（冷笑一聲）（從左邊胳肋底拿出合照）嗱！YT親自飛去日本同我食飯添呀！係咪威？？係咪開心？？係咪巴閉？？祝YT生日快樂，生活快樂！」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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