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18/04/2024

LOONG9今月底香港舉行拍手見面會！位位收人仔520夠晒浪漫！

#LOONG9 #亞洲超星團 #退粉 #張鎬濂 #郭殿甲 #陳鑫昊 #趙天翼 #LOONG9兒童藝術教育公益大使 #影視娛樂
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　　TVB與內地合辦的真人騷選秀節目《亞洲超星團》在上月的決賽日，正式選出最高分的九位成員組成男團「LOONG9」，成員包括奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁。不過賽果引起網民不滿，不少內地網友認為幾位香港代表獲「保送」，更有人踢爆文佐匡疑最後投票環節狂灌50萬票令自己保留最後九強位置，爭議聲不斷。

 

　　「LOONG9」宣布出道後，作品未有就已經有不少的新聞，網友對賽果仍然憤憤不平，紛紛「退粉」，上月底官方突然宣傳加入張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊三位成員，更將組合分別組成Loong9-S及Loong9-V，主力各自在內地及香港地區發展。不過此舉未有平息民怨，繼續指斥選隊員的準則不透明兼不公平，指就算加人都應該加第10名的趙天翼。

 

 

 

　　日前，LOONG9官方微博透露九位成員正努力進行集訓中，更分享集訓的照片，不過照片中就一位香港代表都沒有，文佐匡、冼靖峰及黃奕斌都榜上無名疑似被踢走？上星期五亞洲超星團官方社交平台宣布，針對選手趙天翼特色和技藝，聘請趙天翼為「LOONG9兒童藝術教育公益大使」，參加系列公益演出活動，官方的一系列舉動，難免令大家估計要平息民憤，可惜大家都似乎不太受落。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　今日，LOONG 9官裝宣布將於本月28日在銅鑼灣世貿中心商場舉行首個簽名拍手會，海報顯示全員到齊合共12位，跟以往說法有別。事關較早前宣布三位香港成員主力香港區發展，但偏偏又加上新入團的張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊。有趣的是海報竟然印上簡體字，每位入場費收費520元人民幣或580元港幣，用上「520」普通話發音代表「我愛你」，12位小子認真夠浪漫，不知道丁子朗會否去做嘉賓呢？不少粉絲都留言表示期待，更稱希望盡快可以有內地見面會。

轉載自: 晴報

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