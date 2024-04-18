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18/04/2024

吳若希再次被偷嘢超黑仔！被偷物品超特別？公開踩線賊人影片：幫你過難關先

#晴報文章 #娛樂 #吳若希 #歌手 #影視娛樂
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Photo: Instagram

　　吳若希（Jinny）日前去到內地工作，到達冇幾耐佢就出Post分享佢又再次畀人偷嘢，今次被偷嘅嘢仲好特別，真係估二百次都估唔到呀。

 

　　Jinny早前喺IG Story post出一張閉路電視嘅截圖，圖中有一名男子戴住帽，拎住一個手提袋，環境疑似係喺商場入面，Jinny留言：「我今年條命係咪要keep住畀人偷嘢？今次影到邊個偷～來回兩次先嚟攞走。」Jinny都好無奈，「沒好氣」咁為賊人送上祝福：「Any肥（無論如何），希望幫你過咗呢個難關先，祝你食得開心。」

 

　　Jinny冇提到被偷嘅係咩，佢回覆本網記者訪問時搞笑表示估唔到有人同佢一樣咁鍾意食呢樣嘢：「 都估唔到有人同我一樣，咁鍾意食栗子，價值$200人民幣嘅栗子。好啦～有人同我一樣咁有taste，我原諒佢。」估計Jinny係用外賣平台落Order，但就被賊人順手牽羊。

 

 

　　Jinny咁豁達都唔係冇原因，因為喺唔夠一個月前佢先被盜手機，栗子可以話係「小巫見大巫」！Jinny當時出post表示佢手機唔見咗，但用find my IPhone功能時發現電話近在咫尺，但佢就無辦法搵得番：「話說，我尋日喺灣仔滙豐銀行附近俾人偷咗部電話，電話嘅IMEI係35 323395 805050 216分鐘之前，佢喺將軍澳出現過！其實我都報咗警㗎啦～不如你乖乖哋攞番返嚟TVB畀返我啦～～何必呢？」Jinny之後接受訪問表示自己只係放手機入袋去撳錢，短短幾分鐘時間手機就已經被偷，非常黑仔。睇怕Jinny經過呢兩次之後都會長期「紅色警戒」，提防小偷。

 

轉載自: 晴報

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