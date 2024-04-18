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18/04/2024

風水玄學 | 香港樓市會復活？西餅客獨領風騷！風水先生談投資秘訣：股巿行情會點？黃金仲有機會升？

#玄學 #金市 #投資 #風水玄學 #樓市 #股市 #風水
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　「撤辣」之後，樓市不只恢復了呼吸，還跳起舞來，舞出售樓處多條人龍。一個最近推出的市區樓盤超額認購逾四十多倍，刷新票王記錄。

 

　　這地鐵上蓋物業的銷情可謂滾燙熱辣，兩房的上車盤尤為熱賣。據悉經紀們都無暇應酬只買一兩個單位的人客，因為要忙於招呼「西餅客」，所謂「西餅客」，即一買就一打半打的豪客，這些多是國內人士，主要是想藉此分散投資。

 

　　本港地產界普遍認為：一手盤大賣、二手盤亦已觸底反彈，現在看銀行估價亦會逐步爬升。有「樓神」之稱的長實執行董事趙國雄表示：「影響香港經濟的壞因素已盡現，憧憬下半年減息，本港經濟可望進一步好轉，樓市亦會受惠，料今年樓價「有七成機會向上」。

 

　　雖然地產界一片歡騰，但由於美國減息預期一再延後，股市又牛皮靠悶，令媒體出現不同的觀點和報導，唱好的標題有「內地客『瞓身』接貨」、「拎定存錢買樓？」；報跌的有「樓市無起色，業主急逃亡」、「業主、投資者鬥劈價」等。

 

　　樓市究竟「何去何從」呢？

 

　　作為研究玄學的人，我當然不問蒼生問神算啦。

 

　　好意先生一向從中國文字、八字五行、瞬間觸機等切入點來預測未來。

 

　　他也真夠「硬淨」，管你「撤辣」不「撤辣」，我就是不看好。去年他說：「明年（立春八字）木仍多，房屋供應多，樓價難升。」

 

　　據媒體公布的數字，今年房屋的供應又真充足，樓市交投雖然暢旺，但只限於一手樓，而新盤亦未見大幅提價，不少二手樓則仍沉淪在劈價蝕讓浪潮中。

 

　　好意先生的最新看法是：自住看價錢，投資要忍手。暫時還不要買樓，手上有多層的宜沽貨，蝕少少都要「減磅」。

 

　　他自己儉約自奉，但對各項投資卻很有看法，去年多次叫人買金。

 

　　今年初他說：「上年已叫買金、金鍊也要買一條，無錯喇！」

 

　　本月初他又再「捧」金，「記得上年尾已多次提示黃金會升，這是整體大氣候的方向。有朋友去年買了百多萬實金，本想在低位蝕讓，我立即提醒她金會上升，因（立春）八字五行欠金，這提示使她由蝕變賺。」

 

　　其粉絲亦紛紛「報捷」：「好嘢，金價升，金股又升。」

 

　　好意先生回應說：「上年已提示：金礦和能源股有景，信者得救，黃金仍有上升動力。」

 

　　至於股巿行情，他仍堅持去年的看法，本年港股會反覆升上二萬三千點，希望他又算中，港股價靚，港人心情也靚！

 

 

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