商場優惠 | 留港消費商場送餐飲現金券、免費泊車！MOKO餐飲消費$100即送$50電影贈券 / 海港城AlipayHK付款最多即減$500 / 東薈城激抵限量名牌福袋

留港消費成為大家最近的熱話，如果大家平日亦會在港消遣玩樂和購物，就切勿錯過各大商場的優惠！不少熱門商場會與銀行聯乘推出獨家折扣或積分獎賞，更有很多地方有免費泊車優惠，啱晒駕駛人士！即睇哪個商場著數最適合你！

商場優惠 ︳ 1. 朗豪坊：4.21戲院日加推100%全數回贈優惠＋信用卡消費送現金券

香港戲院商會早前宣布4月21日為「全港戲院日」，全港63間戲院劃一票價$30！朗豪坊配合「全港戲院日」加碼優惠！只要憑朗豪坊CINEMA CITY戲院於4月21日發出之即日電影戲票或票尾，即可獲100%全數回贈，免費換領朗豪坊$30餐飲電子現金券一張，每人最多可換領兩張，全日將送出2,000份。大家在CINEMA CITY看完戲不用急著走，先拿取優惠券，再在商場飲飲食食，用盡優惠。

4.21 朗豪坊睇戲100%回贈

換領日期：4月21日

換領時間：上午11時至晚上11時

換領地點：朗豪坊8樓CINEMA CITY戲院門外禮品換領處

換領方法：LP CLUB會員凡出示朗豪坊CINEMA CITY戲院發出之即日電影戲票，即可免費換領$30餐飲電子現金券一張。每張電影戲票只可換領獎賞1次，每人最多可換領獎賞2張。獎賞限量2,000份，數量有限，送完即止。

（圖片來源：朗豪坊）

另外，朗豪坊還首度與WeWa及EarnMore信用卡合作，推出三重消費獎賞，只要憑卡簽賬指定金額即賞朗豪坊現金券回贈！

第一賞：WeWa及EarnMore信用卡用戶消費滿$500即送$100電子現金券！最多可獲$900

憑WeWa或EarnMORE信用卡於朗豪坊憑最多兩張同日消費單據累積簽帳滿$500，即可獲贈$100朗豪坊商場電子現金券1張！每張合資格信用卡於每月最多可換領獎賞3次，即是只要同月消費滿$1,500，即可獲$300回贈，推廣期内最高可獲$900朗豪坊商場電子現金券！

第二賞：LP CLUB會員4,000分迎新獎賞

WeWa及EarnMORE的信用卡用戶以指定推廣代碼「LPWEWA2024」登記成為LP CLUB會員，即送4,000 LP CLUB積分，積分可換領購物禮券、熱選商品、免費泊車、獨家活動及體驗！

第三賞：特選商舖優惠低至6折

於朗豪坊憑WeWa或EarnMORE信用卡簽帳，可尊享多家商舖獨家優惠低至6折！最抵優惠包括異度空間工作室正價貨品6折、Happy GLAZE特大牛角酥買3送1、CAMPSITE 晚市套餐第二份半價等，大家到朗豪坊購物前，可參考朗豪坊網頁。

（圖片來源：朗豪坊）

朗豪坊 x WeWa 購物優惠

換領日期：即日起至6月16日

換領時間：上午11時至晚上11時

換領地點：朗豪坊4樓顧客服務中心換領方法：

1. 用WeWa或EarnMORE信用卡於朗豪坊憑最多兩張同日消費單據累積簽帳滿$500，即可獲$100朗豪坊商場電子現金券1張！每張合資格信用卡於每月最多可換領獎賞3次，最高可獲$900朗豪坊商場電子現金券

2. WeWa及EarnMORE的信用卡用戶以指定推廣代碼「LPWEWA2024」登記成為LP CLUB會員即送4,000 LP CLUB積分

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