何超欣曬E Cup逼爆上圍激似利智 賭王何鴻燊最美千金氣質別樹一幟

已故賭王何鴻燊孻女何超欣曾被爸爸確認為「最美千金」，唔經唔覺超欣都已經25歲，日前佢喺社交平台分享新相，除咗樣靚之外，身材都非常驕人，似足90年代女星利智。除咗樣靚身材好之外，日前有「前同學」大爆佢嘅真實為人。

超欣喺社交平台post出兩張美照，留言：「一鍵入夏。」相中嘅佢着上白色小背心短褲，洋溢青春氣息，只係4月份已經咁清涼，睇嚟都會有唔少福利。眼大大嘅超欣之前已經多次被指樣貌似90年代走紅女星利智，原來連身材都同利智一樣咁驕人！

另外，日前有網民自己2018年到MIT學習交流時曾與何超欣做同學，更大爆對方課堂表現：「課程開始後，她超認真的拿着自己的pad記錄上課的內容，我瞅了幾眼內容，密密麻麻的英文，默默的點了個讚。」佢指超欣社交方面都好出眾：「她很積極參與了我們討論，然後大家都交換了各自想法。最後老師讓每組同學派個代表來總結回答，她很客氣的擺出please的手勢，意思是你可以做代表，當時給我的感覺就是人很禮貌。因為我比較I人（內向），就連忙擺手說you can be the leader to present。她也沒有任何的矯情，直接代表小組表達了自己的觀點，老師也很滿意我們這組的建議。」

超欣連舉手發都令佢留下深刻印象：「她就一直很端正放在桌子上的舉着手，差不多有1-2分鐘左右後老師才看到，然後回答了她的問題。（想當年我即使舉手，也最多維持10秒）」佢更大讚何超欣有三大優點：「為人有禮貌，遇事不着急；對於新事物或者新內容，願意認真吸收學習；對於認可的事情，一定要堅持，不要在乎別人的眼光。」

何超欣自小品學兼優，畢業於清華大學的她去年更當選北京市青聯委員；2021年何超欣畢業於美國麻省理工學院（MIT），獲得管理學及建築學雙學位，其後獲清華大學蘇世民書院取錄進修碩士，主修中國公共政策，2022年畢業後獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，近年更頻頻登上國際舞台，隨團隊到世界各地參與研討會，絕對是才貌兼備。