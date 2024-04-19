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19/04/2024

倪震激罕同周慧敏合體出席俞琤70歲大壽！留鬚Look意外撞樣《中年好聲音2》黃劍文？

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Text: 娛樂組

　　前商台高層俞琤（YT）70歲大壽的生日派對星光熠熠，派對場內的照片都陸續流出，政商界、演藝界、電台界的猛人全部都有現身，包括林青霞、劉嘉玲、容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、關智斌（Kenny）、霍啟山、黃耀明、吳慷仁、蔡一智夫婦、林心兒、關秀媚、盧覓雪等都有出席，一眾老友難得見面，似乎都玩得非常盡興。其中久未露面的倪震都有現身，而且跟太太周慧敏孖住跟不同朋友合照，表現得非常大方。

 

 

　　4月16日是前DJ兼商台高層俞琤（YT）的70歲生日，為慶祝今次的大壽，向來生活低調的YT今次大肆慶祝，城中名人及娛樂圈中人都有盛裝出席中環SEVVA餐廳，容祖兒和英皇娛樂高層馮貽柏都有分享當晚的熱鬧靚相，場面星光熠熠，不過照片中就未見何超瓊的蹤影。相中見YT笑得非常燦爛，架上眼鏡精神不錯，由於造型和外表跟以往都差不多，所以不少網友都表示指看不出YT已經年屆70歲。俞琤過往提攜過不少演藝界的後輩，除了當晚有份表演的達明一派外，周慧敏成功由DJ轉型成為歌手演員，都是俞琤一手發掘。

 

 

　　過往一兩年，內地內容農場出現不少周慧敏婚變的傳聞，不過一直都只是「傳說」，周慧敏今年1月特別是社交平台分享兩人背影的合照，激罕放閃，慶祝結婚15周年紀念的大日子，以行動粉碎婚變的傳聞。而俞琤生日會當晚，周慧敏都有跟倪震結伴現身，周慧敏穿上牛仔外套仍不失仙氣，吸引不少賓客要求跟兩人合照，而月底將「登六」迎來60歲的倪震架上眼鏡留有少少鬍鬚，加上清減不少，竟然意外撞樣《中年好聲音2》的黃劍文。巧合的是，黃劍文跟周慧敏私下都是非常要好的朋友。

 

 

轉載自: 晴報

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