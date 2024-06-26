【無奇不有】15個證明「網友比維基百科還猛」的問答　他在床底發現奇怪機器…竟挖出超毛真相！！

有句話是這麼說的，網路是無遠弗屆的，這句話絕對是真的，因為或許你不知道這個問題的答案，但是世界上幾十億人口裡面一定會有人知道，今天小編要分享給你們的是15個網友們上網求解的怪問題，一起來看看到底有哪些吧。







1. 「我家的清潔工在臥室裡的梳妝台下面找到了這個，我上網查了一下也看不出這是什麼，求解 (清潔工很嚴肅地跟我說) 」









這……是一台無線錄音機。









2. 「請問這是什麼？」





一顆碎裂的牙齒。









3. 「我在花園裡發現這枚戒指，洗乾淨後發現好像長得滿特別的。」





這是早期維多利亞時代的哀悼戒指，字母來自去世的親人，通常會用18K金的黃金和黑琺瑯製作，這枚看起來應該是1820到1840年代之間的。









4. 「為什麼牛奶盒上面要做這個大洞？」









減壓孔。









5. 「幾年前我意外發現了這個小壺，但一直不知道要怎麼使用，有人知道這是什麼嗎？」





男用尿壺。









6. 「我在我爸房間發現了這個，希望這不是我想的那個……」(貞X帶？)









別怕，只是攜帶式冰爪而已。









7. 「在沙灘上發現這個謎之生物，請問這是什麼？」







魷魚蛋。









8. 「請問房子上面這個到底是什麼？」





這個世火箭發射的殘餘物，又稱為「曙暮光」現象。





