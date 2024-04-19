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19/04/2024

行業基金，進可攻，退不可守！

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    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　去年年中的時候，我在本欄推介過一些科技基金，到年底時，又推介黃金基金或黃金ETFs。過去大半年，這兩個行業的基金表現不俗，尤其是科技基金。無他，因為去年起又多了一個人工智能概念，令到一系列相關科技公司大受追捧。
　
　　另外，近期地緣政治風險不斷升溫，而且火藥庫都集中在中東，也令到黃金基金及受惠油價上升的能源基金成為資金避難所。如果大家都有買這類基金，收穫同樣不錯呢！
　
　　不過，今日我想為大家潑一下冷水。
　
　　正如今日的標題所指，無論黃金基金、科技基金或能源基金，都屬於行業基金。有別於以地區分類的基金，行業基金的投資風險相對較高。我的標題用了「進可攻，退不可守」來形容，其實是很貼切的。

 

黃金基金近期氣勢如虹，但若氣氛逆轉，這些行業基金將無險可守。(Shutterstock)

　
　　這一兩年以來，上述幾類行業基金表現不俗，大家自然心花怒放。即是說，好景的時候，這類基金可以升到你唔信；但萬一氣氛逆轉，這類基金的跌幅也可以很厲害，簡直是避無可避。
　
　　原因很簡單，因為這類基金所買的股票，全部都只可以是該行業的公司，如果該行業不景氣，或出現不利因素，理論上所有相關的股票都會受累，完全無得走。誇張一點來說，基金經理就只能夠「坐以待斃」。
　
　　但如果是地區基金，例如亞洲基金、歐洲基金等等，除非全地區的經濟都陷入衰退，沒有一個國家可以倖免，否則，只要有某一兩個國家不至於太差，基金經理還可以做些調整或轉換的動作，基金跌幅未必會太大。
　
　　即使是單一國家的基金，例如中國基金、日本基金或美國基金等等，也可能比行業基金稍低風險。因為即使該些國家出現經濟衰退，也可能會有某些行業不太受影響，例如公用類的公司，那麼，基金經理仍然有機會換馬，以減低基金的跌幅。
　
　　因此，如果要按風險程度來排列，環球基金的風險相對最低，其次是地區基金，再到單一市場基金，然後就是行業基金。如果是這樣的話，我們的投資又應該如何部署？下次再續。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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