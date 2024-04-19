美元升值，亞洲金融危機重臨？

美國傷風，全世界感冒。



3月公布的美國就業數據和通脹數據顯示，當地勞工市場依然十分熾熱，新增就業人數繼續迅猛擴張，工資持續上揚，在經濟周期尾端展現出如此強勁的增長特徵實屬意外。勞工市場高燒不止，導致服務業成本持續高漲，通貨膨脹居高不下，讓經濟學家和美國聯儲局的預測很尷尬。



美國通脹在最後階段反覆曲折，其實並不令人意外。疫情觸發的供應鏈危機已經結束，俄烏衝突帶來的能源危機也大致告一段落。美國通脹借助外力，CPI從9字頭直落到3字頭。聯儲局也有點洋洋自得，以為在對抗通脹上很快可以畢業，市場的判斷一度更樂觀。



最新的經濟數據則顯示，聯儲局該念的書都沒有念，短期畢業並不現實。聯儲局貨幣緊縮政策，真正能夠產生效果的，是抑制內需、抑制工資過快增長，但是在這個領域看來，效果並不理想。華爾街驚醒，對利率政策前景重新評估，從higher for longer（維持高利率）變成higher for still longer（高利率還得更久）。



整個金融市場都在重估美國的減息前景，今年的減息時機進一步後置，預計減息次數從數據發布前的年內三次下調到一至兩次。美國國債全線遭到拋售，對政策利率最敏感的兩年期國債收益率在6個星期內從4.19%跳升到4.92%。換句話說，市場的減息預期已經少了3碼。



對美國政策利率前景的重新評估、重新定價，導致美元匯率全面反彈，美元指數衝破106，兌日圓匯率更創下30幾年來的新高，兌亞洲各貨幣匯率一齊上揚，勾起市場對1997年亞洲金融危機的回憶，「亞洲匯率保衛戰」等聳人聽聞的標題，在媒體、自媒體跳動。

美元兌日圓匯率創下逾30年新高，兌亞洲各貨幣匯率同上揚。(Shutterstock)



金融危機會不會再次來襲？從過往幾十年的經驗看，每次美國進入高利率、強匯率周期，新興市場必有一劫。機制是美國利率較高，資金從新興市場流回美元區，推高美元匯率、推高美元資產價格，吸引更多資金出離新興市場。新興市場國家動用外匯儲備來維持匯率穩定，但是隨著儲備的迅速減少，基本面因素惡化，更多外國游資（還有本國資金）逃離。不少新興國家在美元疲弱、利率低下的時候，積累了大量美元債務，一旦外資撤離，美元流動性很快捉襟見肘，信用評級遭下調。本國匯率一再下貶的話，原本具有還款能力的本國企業也無力償還美元債。



上一輪美元持續強勢發生在1995至2000年，此間先後觸發了墨西哥債務危機、亞洲債務危機、俄羅斯債務危機和阿根廷/巴西債務危機。從任何意義上說，美國利率居高不下、美元匯率不斷升值，對於新興市場國家經濟都是一個威脅。2020至2022年美元曾經有過一次升值，基本上是疫情之下資金流入美國避險，不過時間較短，美元匯率很快掉頭回落，只有斯里蘭卡、阿根廷等幾個新興國家受到衝擊。



2023年開始聯儲局瘋狂加息，在14個月內加息超過5個百分點，令美元匯率再次上升。不過市場去年開始一直有利率很快會回落的預期，使得美元匯率升值並不激烈。現在市場突然意識到美國的通脹仍未受控，聯儲局在短期內未必有空間減息，美元突然啟動。



美元匯率驟升，讓日圓、韓元在內的一眾亞洲貨幣承受貶值壓力，亞洲金融危機會不會重臨？筆者認為機會不大，因為如今亞洲經濟基本面和27年前大不相同。當年的亞洲債務槓桿過高，欠下巨額美元債；如今多數亞洲國家的外債水平比起本國經濟體量不算高，短債數量和外匯儲備的比率大多合適。外資流入中，直接投資（產業投資）比重大幅增加，這些資金一般不受利率影響。



更重要的是，1997年危機後，多數國家修正了匯率形成機制，本國貨幣多採用浮動匯率。這使得各國央行毋須拼死干預匯市來保匯率，政策騰挪空間大了，被投機者狙擊的可能小了。筆者認為，以目前的美元波動和資金流向，亞洲重現97金融風暴的機會不大。



但是美元利率一直維持在高位，對全球經濟、資金配置一定有影響，時間拖得久了，亞洲經濟勢必受損，資產價格難免不受衝擊。



美國前財長康納利曾經說過，「我們的美元，你們的問題」。全世界祈求美國利率早點回落。

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