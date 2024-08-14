  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watche Tre...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
鬆一鬆
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

14/08/2024

【心理測驗】超準！職場運勢測驗 「你是社畜嗎？」

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 通通

    通通

    閒時最喜歡在網絡閒逛，搜尋新奇有趣的事物與人分享，為大眾提供無限的歡樂泉源，可以隨時鬆一鬆。

    鬆一鬆

    本欄每周更新

 

          各位社畜們準備上班啦！Nespresso推出「社畜每日運勢測驗」，讓大家測測看今天的社畜運勢會是如何，會遇到職場上的死對頭、小人，還是有幸運的事業精靈相助呢，下滑有測驗連結，社畜們一起來測驗看看吧！

 


Ｑ1：週末又迅速過完，星期一的鬧鐘已經響起，這時你睜開眼後第一個想法是什麼？
A.又是美好的一天！
B.無情的上班機器，起床最實際
C.想到早上要開一連串的會議就眼神死
D.別想工作了，早餐吃什麼？



Ｑ2：到了公司，需要找個位置坐，你會選擇哪種佈置的座位

A.保健風：藥品、提神小物、保健食品一次到位
B.招財風：注重風水及擺放各種招財小物
C.挖寶風：零食、公仔、舒壓小物等通通搬來
D.無痕風：位子空到同事以為旁邊沒坐人



Ｑ3：準備上工！欸不對，主管怎麼朝我走過來，你覺得他要？
A.分享好吃的東西給你吃
B.你有事情出包，準備罵你
C.分配新工作給你
D.單純經過跟你打招呼




Ｑ4：好不容易把老闆打發走，還好公司有Nespresso，先來杯咖啡壓壓驚，你最想喝什麼口味？
A.添加牛奶散發堅果甜香烤榛果風味拿鐵
B.夏日限定沁涼消暑濃醇冰咖啡
C.散發茉莉花與橙花香氣大杯溫和咖啡
D.帶有蜂蜜與穀物香調，單一產區臻選巴西濃縮咖啡




Ｑ5：咖啡喝到一半，突然有四位同事走向你，你會跟誰搭話
A.能量滿分，大力跟你揮手的實習生
B.眼神有詐！想跟你交換八卦的同事
C.黑眼圈快掉到地上的厭世同事
D.看起來心情很好的上司

 

>>詳細測驗連結

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (資料來源：beauty321.com)

如你也看過任何搞笑有趣的圖片、網站或笑話等，歡迎電郵至mkt@etnet.com.hk

 

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

我要回應
更多鬆一鬆文章
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

看奧運比賽，想中美競爭

13/08/2024 12:53

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk