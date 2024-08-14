【心理測驗】超準！職場運勢測驗 「你是社畜嗎？」

各位社畜們準備上班啦！Nespresso推出「社畜每日運勢測驗」，讓大家測測看今天的社畜運勢會是如何，會遇到職場上的死對頭、小人，還是有幸運的事業精靈相助呢，下滑有測驗連結，社畜們一起來測驗看看吧！



Ｑ1：週末又迅速過完，星期一的鬧鐘已經響起，這時你睜開眼後第一個想法是什麼？

A.又是美好的一天！

B.無情的上班機器，起床最實際

C.想到早上要開一連串的會議就眼神死

D.別想工作了，早餐吃什麼？







Ｑ2：到了公司，需要找個位置坐，你會選擇哪種佈置的座位



A.保健風：藥品、提神小物、保健食品一次到位

B.招財風：注重風水及擺放各種招財小物

C.挖寶風：零食、公仔、舒壓小物等通通搬來

D.無痕風：位子空到同事以為旁邊沒坐人







Ｑ3：準備上工！欸不對，主管怎麼朝我走過來，你覺得他要？

A.分享好吃的東西給你吃

B.你有事情出包，準備罵你

C.分配新工作給你

D.單純經過跟你打招呼









Ｑ4：好不容易把老闆打發走，還好公司有Nespresso，先來杯咖啡壓壓驚，你最想喝什麼口味？

A.添加牛奶散發堅果甜香烤榛果風味拿鐵

B.夏日限定沁涼消暑濃醇冰咖啡

C.散發茉莉花與橙花香氣大杯溫和咖啡

D.帶有蜂蜜與穀物香調，單一產區臻選巴西濃縮咖啡









Ｑ5：咖啡喝到一半，突然有四位同事走向你，你會跟誰搭話

A.能量滿分，大力跟你揮手的實習生

B.眼神有詐！想跟你交換八卦的同事

C.黑眼圈快掉到地上的厭世同事

D.看起來心情很好的上司





>>詳細測驗連結

(資料來源：beauty321.com)



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