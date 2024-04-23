機場排名 | 世界最佳機場2024排名出爐！香港國際機場升急22位排第幾？新加坡樟宜竟輸給它屈居第2？即睇100強名單連結

常去旅行的你，覺得自己去過的機場當中，哪一個是最好呢？英國的航空評級機構「Skytrax」近日公布了最新的2024年世界最佳機場100強，一齊看看港人常去的機場有沒有入圍！今次香港國際機場又排第幾呢？

香港人十分喜歡去旅行，常去旅行的你，覺得自己去過的機場當中，哪一個是最好呢？如果機場服務、配設做得好，作為旅客，內心一定對該地方超加分！英國的航空評級機構「Skytrax」近日公布了最新的2024年世界最佳機場100強，是在100多個地方的機場旅客在 2023 年 8 月至 2024 年 3 月期間完成的世界機場調查問卷，評估了辦理登機手續、抵達、轉機、購物、安檢、入境等。到底哪一個地方的機場是世一呢？

圖片來源：Unsplash @Simon Maage

2024年世界最佳機場Top 10

第1名：哈馬德國際機場

第2名：新加坡樟宜國際機場

第3名：仁川國際機場

第4名：羽田機場 (東京國際機場)

第5名：成田國際機場

第6名：巴黎戴高樂機場

第7名：杜拜國際機場

第8名：慕尼黑機場

第9名：蘇黎世機場

第10名：伊斯坦堡機場

圖片來源：Hamad International Airport FB

在今次的排名中，第1名是哈馬德國際機，由上年的第2名升至今年榜首；第2名是新加坡樟宜國際機場，新加坡樟宜國際機場今年下跌了一名，不過仍是亞洲第一名！第3位是仁川國際機場，被評為 2024 年全球最適合家庭的機場；第4名是羽田機場 (東京國際機場)，是世界最清潔機場。而成田國際機場由上年的第9位，急升至今次的第5位，而客戶服務更大讚，是世界最佳機場員工！但香港人最常去的機場呢？

在2024年世界最佳機場排名中，香港國際機場由上年的33名，升急至今年的第11名！在香港人最常去機場方面，溫哥華國際機場為第17名；關西國際機場為第18名；上海虹橋國際機場為第44名；大阪國際機場為第78名。

即睇2024年全球最佳機場100強！