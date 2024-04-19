AI＋Robot始動！機械人初創Figure獲OpenAI投資，人形機械人成為AI競賽致勝新關鍵？

生成式AI（Generative AI）不單可以產製文案或程式碼，還可以生成圖片或影片，但這一切都只局限於電腦屏幕上。若要AI走出屏幕，就需要可以在現實世界中活動的機械身軀。近日美國加州一家人形機械人初創公司Figure，從新一輪融資中取得OpenAI、微軟（Microsoft）、輝達（NVIDIA）等重量級AI巨頭的高額投資，看來機械人已成為AI技術投資的延伸，變成AI賽道上的下一個兵家必爭之地。

Figure取得GPT大型語言模型

2024年2月29日，僅成立兩年的Figure宣布，在B輪募資中獲得6.75億美元（約52.65億港元）融資。這是該公司繼2023年上半年取得A輪7,000萬美元（約5.46億港元）融資之後宣布的最新融資動態，使公司估值攀升至26億美元（約202.8億港元）。比融資金額更惹人注目之處是，參與這輪募資的投資者名單：OpenAI、微軟、NVIDIA、英特爾（Intel）、以及亞馬遜（Amazon）創辦人傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）家族辦公室等，無一不是AI業界的主要玩家。

Figure 創立於2022年，其團隊由來自特斯拉（Tesla）、Google DeepMind、波士頓動力（Boston Dynamics）等的AI與機械人專家所組成。（圖片來源：Figure官網）

更重要的是，Figure藉此跟OpenAI達成合作協議，共同開發下一代人形機械人的AI模型。這意味著Figure機械人將會使用OpenAI旗下的GPT大型語言模型、DALL-E圖像生成模型、以至Sora影片生成模型。OpenAI產品及合作夥伴關係副總裁彼得‧韋林德（Peter Welinder）表示，該公司一直計劃重返機械人技術領域，現在Figure讓他們看到人形機械人結合大型語言模型後可以實現甚麼。

Figure機械人理解說話背後意圖

宣布獲得OpenAI投資的十幾天後，Figure於3月14日發表首段採用OpenAI模型的機械人示範影片。測試人員向代號為「Figure 01」的機械人表示：「我可以吃點東西嗎？」它回答說：「當然可以」，然後就拿起枱面上的蘋果遞給測試人員。接著測試人員詢問Figure 01，為甚麼要這樣做，它回應道：「這是我唯一能拿給你吃的東西」。

這代表著Figure 01能夠理解測試人員說話背後蘊含的意圖，進而與人類進行完整的對話。即使測試人員下達的指示不夠具體，但它也能透過視像鏡頭所看到的東西，再加上對說話指示的理解與推理後，順利完成任務。由此可見，它可以跟人類作出有意義的互動，這使得它比以往的機械人更為實用。

在OpenAI模型加持下，Figure 01機械人能夠完全聽從人類的指示，包括：把蘋果遞給人類、將垃圾收拾進框子、並把杯子和盤子放回瀝水架上。（圖片來源：翻攝Figure官方YouTube影片）

測試人員要求Figure 01機械人幫忙沖咖啡：它打開咖啡機的蓋子，將咖啡膠囊放進咖啡機裡；一旦發現咖啡膠囊沒有放對位置，Figure 01會伸手將咖啡膠囊擺正。（圖片來源：翻攝Figure官方YouTube影片）

AI機械人幫助緩解勞動力短缺

Figure創辦人兼執行長布雷特·阿德考克（Brett Adcock）解釋指，Figure 01的視像鏡頭背後有OpenAI訓練的大型視覺語言模型（Vision-Language Model）進行影像分析。因此，它具備觀察學習能力，可以透過觀看人類行為來理解和完成任務。如果將Figure 01引進到工廠，就能夠執行不適合人類的危險或繁瑣工作，這將有助於紓緩全球勞動力不足的問題。

隨著愈來愈多國家呈現人口老化、勞動人口下滑，人力短缺現象只會愈趨嚴重。國際顧問公司Korn Ferry評估，及至2030年全球將面對逾8,500萬人的人手短缺，令到全球產值每年損失8.5兆美元（約66.3兆港元）。AI機械人的出現，正可以填補這個缺口。高盛（Goldman Sachs）預測，未來10至15年內，人形機械人市場規模有望達到60億美元（約468億港元）以上。

OpenAI四出投資機械人初創

其實，Figure已於2024年1月跟德國車廠BMW簽署合作協議，Figure機械人在未來12至24個月接受特定任務訓練後，將被部署到BMW的汽車生產線上。如今Figure獲得OpenAI的視覺語言模型與新一輪融資資金，將加速其人形機械人的研發，以投入到製造、運輸、物流及倉儲等不同領域，協助緩解產業缺工。

除Figure之外，OpenAI曾於2023年3月領投挪威機械人初創1X Technologies，替其完成2,350萬美元（約1.83億港元）的A2輪融資，用於開發處理日常家務的雙足機械人NEO。2024年3月，OpenAI再投資另一機械人初創Physical Intelligence，助其完成7,000萬美元（約5.46億港元）的種子輪融資，目標是研發通用型AI機械人軟件系統，務求將同一套演算法應用到不同類型的機械人上。

由此視之，OpenAI在稱霸生成式AI領域後，下一步將劍指AI機械人市場。倘若數碼世界的AI工具與現實世界的AI機械人均由OpenAI所主導，其AI霸權勢將變得牢不可破了！