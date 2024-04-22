匯君第二場Live提到教小朋友的問題，多數家長都會擔心小朋友未來。例如有些小朋友可能很活潑，但不聰明而讀書成績差，擔心他未來前途；另一位小朋友可能讀書成績好，但太內向又不太懂與人溝通，家長亦會擔心他未來不能融入社會。家長們，其實我們怎去理解20年後的世界呢？

回想一下20年前，大家手上的手機絕不是現在的樣子，當年時興Nokia手機，主要功能是電話通訊，連拍照功能亦欠奉，而今天的智能手機比一部桌上電腦還要厲害。對比一下，今天很多科技與知識，20年前還未出現，例如加密貨幣（比特幣現貨ETF更將在港推出）、人工智能、芯片等，當年不少想法認為這些大概只會在電影情節內出現。

我們今天的想法與過去的經驗，真的對小朋友有用嗎？舉例，若未來可能是一個藍領十分吃香的年代，而小朋友又在這方面發展得十分好，那麼，在文化中小學課程的成績好壞，其實又有多大影響呢？

我們不應將太多既有觀念與經驗灌輸給小朋友，去左右他們的發展。(iStock)

上一代家長經常叫孩子用功讀書，別浪費時間去玩耍。今時今日，看著小朋友在玩電腦、手機，應否強制要求他們停止而跑去溫書呢？此舉是好是壞，其實也是未知數，只要不沉迷，取個平衡點就可以了吧。

又例如，未來可能人工智能當道，所有需要書本上知識的工作都被淘汰掉，若小朋友花一輩子讀相關學位，背誦所有專業條例，當上了律師、會計、醫生等，到頭來這些工種都被消失掉，是否害了他一生呢？

再者，在合理預期下，未來20年的變化速度，絕對比過去20年的變化來得急速。近期Netflix劇《三體》成為熱話，當中有一段外星人和地球人的對話十分值得深思。劇中外星人準備來侵佔地球，旅程需時400年，雖說今天外星人的科技超越地球人，但400年後它們並不樂觀，重點就是它們計算地球科技進步的速度。

人類存在超過10萬年，大多數時間與猿人沒多大區別，停留於狩獵模式。由狩獵發展出農業需時約9萬年之久，之後由農業進入工業時代需時約1萬年，由工業時代進入原子時代需時約200年，由原子時代進入資訊時代需時約50年。這班外星人計算地球科技進步的速度是以幾何級數地加快，因此惟有一邊來地球，一邊殺掉地球的頂尖科學家，希望阻止地球科技前進。

雖說這只是來自一本小說的劇情，但這個觀察很值得深思。家長們若以自己過去的感受與對未來的判斷，向小朋友的成長太過指指點點，對小朋友的發展未必是好事。較好的做法，或許是從旁啟發，與小朋友一起應對未來的變化，把自己的經驗分享予小朋友，但又別太主觀地去左右小朋友的發展。除學術知識外，更重要是做人處事的態度，這更有意思。

記得其中一個匯君Live的問題，指網友於投資時聽取一位老人家的意見。同樣道理，這個又要小心，因為近年的投資環境亦變化得很厲害。金融海嘯後持續12年的低息環境、各國瘋狂印銀紙、加密貨幣、人工智能股、芯片股、電動車股、生物化學股等，皆是前所未見的。當然，老人家也可以與時並進的，但若該位老人家真的只記著80、90年代的投資教條，年輕人不加思索地去採納這些意見，結果並不理想。

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