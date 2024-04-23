  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
快樂退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

23/04/2024

衰人無公理，你就無公理？

#美國 #以巴衝突 #快樂退休 #聯合國 #以色列 #巴勒斯坦 #公理 #理性 #退休錦囊
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　土瓜灣靠背壟道口，有間細細燒臘舖，由一個頭紥辮仔滿是紋身的漢子經營，此君沉默寡言，但店子非常好生意，除出品有水準外，這間「有樂」也相當具性格，門口有各式宣示，例如：（一）紋身的不一定是壞人，穿西裝的也不一定是好人；（二）個世界係「西」，唔等於要做「西」人。

 

門口貼著宣示價值觀的海報，令有樂吸引不少同路人顧客。

 

　　以上兩句，得到大量人和應，於是，成了有樂的形象，有共鳴感的，紛紛幫襯。如此特別，當然我會主動幫襯，並與之結交，原來師傅名字叫Kitson。

 

Kitson沉默寡言，有畫家將佢形格描繪出來。

 

　　你咪以為佢打開門做生意，好緊張搵錢，事實係，我介紹過佢之後，不少傳媒登門採訪，大部分被拒絕。點解？

 

　　「碌Sir，你知嘅，道不同，我唔想囉。」答案簡單。

 

　　今日諗起Kitson，因見到近年世界局勢，愈趨混亂。例如以前美國總統扮大佬時必定會樹立鮮明的道德典範（就算扮吓嘢都要啩？），如今，簡直赤裸裸鼓吹強權與暴力。

 

 

以前的美國總統，充滿政治家及全球領袖風範，泱泱大度，不似近代的爛仔風格。

 

　　聯合國的設立，本來是畀全世界國家，不分大小，有個共同發表意見的平台。

 

　　係，幾個常任理事國基於歷史因素，有較大的投票權，但基本上，去到大是大非及普世價值觀，投票都會一致。

 

　　但不幸地，美國國力二戰後愈來愈強，變成愈來愈霸道，愈來愈目空一切。簡單，九一一後，誣做一個「大殺傷力武器」謊言，就繞過聯合國，出兵濫炸伊拉克及阿富汗，屠殺百萬計平民。

  

美國惡行，罄竹難書，最令人憤慨的，當然是為濫炸別國開路而揑造甚麼「大殺傷力武器」。

 

　　慘在，美國佬實在太強，兼早早部署大部分西方國家必須聽佢號令的超級布局，搞到本來講文明的歐洲國家，無奈經常有違良心啞忍。

 

　　其實，歐洲各國也默默地部署組成歐盟及有自己的歐羅，意圖擺脫操控，但美國看在眼裏，點可能畀你坐大？

 

以色列以報復為由，大舉濫炸濫殺加沙平民，最令人不齒，為婦孺、記者及醫護也成目標。

 

　　美國操控世界大局而不再講理的決心，最近尤為明顯，當以色列濫炸巴勒斯坦，殺死十萬計的平民，尤其婦女及兒童，連聯合國也幾乎一致要求以色列收手，實在有違天理的時候，大家見到美國如何反應？竟投棄權票！之外，繼續軍援以色列。

 

以巴停火，本是舉世的期望，但美國正因一己之私將和平進程摧毀。

 

　　明眼人皆知，無論俄烏之戰，又或以色列濫殺巴勒斯坦人作出完全不合乎比例的大報仇，只要美國肯收一收手，和平就有機會出現，但大家見到美國有多麼的殘忍！

 

　　近日與「智慧型」朋友討論，紛紛搖頭，覺得以色列人以前受過的，為何在今天加諸其他人身上？這樣下去，世世代代除加大血海深仇外，會有好結果嗎？

 

 曾幾何時，以色列人被種族清洗，全球公義之心齊起挺之。今天為何角色倒轉？有公理嗎？

 

　　作為一個理性的人，我的態度——就算周街唔講公理，但自己切勿也變無公理的「西人」。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

我要回應

更多快樂退休文章

你可能感興趣

#美國 #以巴衝突 #快樂退休 #聯合國 #以色列 #巴勒斯坦 #公理 #理性 #退休錦囊

更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk