衰人無公理，你就無公理？

土瓜灣靠背壟道口，有間細細燒臘舖，由一個頭紥辮仔滿是紋身的漢子經營，此君沉默寡言，但店子非常好生意，除出品有水準外，這間「有樂」也相當具性格，門口有各式宣示，例如：（一）紋身的不一定是壞人，穿西裝的也不一定是好人；（二）個世界係「西」，唔等於要做「西」人。

門口貼著宣示價值觀的海報，令有樂吸引不少同路人顧客。

以上兩句，得到大量人和應，於是，成了有樂的形象，有共鳴感的，紛紛幫襯。如此特別，當然我會主動幫襯，並與之結交，原來師傅名字叫Kitson。

Kitson沉默寡言，有畫家將佢形格描繪出來。

你咪以為佢打開門做生意，好緊張搵錢，事實係，我介紹過佢之後，不少傳媒登門採訪，大部分被拒絕。點解？

「碌Sir，你知嘅，道不同，我唔想囉。」答案簡單。

今日諗起Kitson，因見到近年世界局勢，愈趨混亂。例如以前美國總統扮大佬時必定會樹立鮮明的道德典範（就算扮吓嘢都要啩？），如今，簡直赤裸裸鼓吹強權與暴力。

以前的美國總統，充滿政治家及全球領袖風範，泱泱大度，不似近代的爛仔風格。

聯合國的設立，本來是畀全世界國家，不分大小，有個共同發表意見的平台。

係，幾個常任理事國基於歷史因素，有較大的投票權，但基本上，去到大是大非及普世價值觀，投票都會一致。

但不幸地，美國國力二戰後愈來愈強，變成愈來愈霸道，愈來愈目空一切。簡單，九一一後，誣做一個「大殺傷力武器」謊言，就繞過聯合國，出兵濫炸伊拉克及阿富汗，屠殺百萬計平民。

美國惡行，罄竹難書，最令人憤慨的，當然是為濫炸別國開路而揑造甚麼「大殺傷力武器」。

慘在，美國佬實在太強，兼早早部署大部分西方國家必須聽佢號令的超級布局，搞到本來講文明的歐洲國家，無奈經常有違良心啞忍。

其實，歐洲各國也默默地部署組成歐盟及有自己的歐羅，意圖擺脫操控，但美國看在眼裏，點可能畀你坐大？

以色列以報復為由，大舉濫炸濫殺加沙平民，最令人不齒，為婦孺、記者及醫護也成目標。

美國操控世界大局而不再講理的決心，最近尤為明顯，當以色列濫炸巴勒斯坦，殺死十萬計的平民，尤其婦女及兒童，連聯合國也幾乎一致要求以色列收手，實在有違天理的時候，大家見到美國如何反應？竟投棄權票！之外，繼續軍援以色列。

以巴停火，本是舉世的期望，但美國正因一己之私將和平進程摧毀。

明眼人皆知，無論俄烏之戰，又或以色列濫殺巴勒斯坦人作出完全不合乎比例的大報仇，只要美國肯收一收手，和平就有機會出現，但大家見到美國有多麼的殘忍！

近日與「智慧型」朋友討論，紛紛搖頭，覺得以色列人以前受過的，為何在今天加諸其他人身上？這樣下去，世世代代除加大血海深仇外，會有好結果嗎？

曾幾何時，以色列人被種族清洗，全球公義之心齊起挺之。今天為何角色倒轉？有公理嗎？

作為一個理性的人，我的態度——就算周街唔講公理，但自己切勿也變無公理的「西人」。