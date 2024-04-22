以色列還拖了，空炸伊朗，要出貨嗎？筆者在上周四（18日）的「午市閒談」中的貨，全出了。原因是市不明，應退出。

怎樣市不明？先追溯事件發展。

1. 以色列炸了伊朗在敘利亞的領館，多名伊朗高官死亡，領館是一國的延伸領土，此即等同炸伊朗。

2. 伊朗在4月13日周六炸以色列，但在72小時前通告全世界，亦特別通告了英法德在伊朗的領館，聲言報復。

3. 於是以色列及一眾以色列盟友可以提前防衛，以色列更停了在加沙的軍事行動，因要回防以色列，而在4月14日，是加沙和平日，沒一個巴勒斯坦人被以色列軍人殺戮。

4. 以色列被炸，美國盡量把事化小，告知以色列不還拖。筆者日前有文，指以色列一如唐之節度使，不一定會聽美皇帝話，一如唐安祿山，結果以色列終於4月19日還拖，但怎還拖，是關鍵。

5. 以色列謂伊朗會發展核武器，經常謂要炸掉伊朗核設施，照理，今次以色列是有大理由去炸掉伊朗核設施者。

6. 據報今次以色列是炸了伊斯法罕(Isfahan)和納坦茲(Natanz)，此兩城有重要的伊朗核設施，亦炸了伊拉克的巴格達(Baghdad)一座建築物，據云該處也有伊朗支持的伊斯蘭革命衞隊的高層在開會。

7. 伊朗謂核設施無損。

伊朗在炸完以色列後，明言復仇已完，亦聲言如以色列還拖，會再倍以還之。今時以色列還拖了，伊朗會否還拖，應會，關鍵是怎還拖。

伊朗4月13日炸以色列是給了72小時通告，今時伊朗還拖會否再給以色列72小時通告？估計不會，又會不會在周六（27日）美國金融市場全關閉時炸以色列？估計不會了。

整個中東回教的共同敵人，不是以色列而是在華爾街的猶太大佬，伊朗是不會不考慮到4月13日炸以色列的後果，一定考慮到以色列一定會還拖，而這個還拖，反而是關鍵一戰。

筆者在4月16日，「等看美以出醜」一文中，就指出：「以色列敢還拖，下次伊朗就會在華爾街開市時，掟炸彈去特拉維夫，睇你華爾街猶太大佬點死。」

4月19日以色列還拖，金融市場是：股一跌便回升，商品類是一升便回軟（圖一至六），（圖一至六）但如伊朗還拖是在美金融市場仍運營時，怕美股是會一瀉千點，未必咁快回彈。

因此，伊朗如真還拖是會忍到周一（22日），港晚上，即美股開市時，又先來批無人機，使以色列在上空攔截，自己燒煙花，無人機飛得慢，以色列可以再打落99%，華爾街亦會隨落19%，29%，39%？用不用飛彈已不重要，因為如此輕輕一炸，已完成了：

．面子工程

．暗捅你華爾街猶太大佬一刀。

基於筆者不知伊朗會怎還拖，故先離場。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。