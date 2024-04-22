  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

22/04/2024

鄭秀文自爆「高齡產婦」震驚全港！半夜解畫打錯字惹誤會：生肌肉就有

#鄭秀文 #許志安 #黃心穎 #老花 #新冠肺炎 #疫情 #懷孕 #演唱會 #娛樂 #女生 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　51歲鄭秀文（Sammi）自從老公許志安與黃心穎搞出「安心偷食」的桃色新聞後，一直對許志安不離不棄。感情生活向來低調的鄭秀文，昨日（18日）突然在社交平台，分享近日生活照時，疑自爆懷孕，與網民互動對話：「真體貼我這位高齡產婦人士！」，震驚全港。

 

 

　　上年鄭秀文確診新冠肺炎，而取消所有工作休息。最近已經回復狀態大勇，復工拍攝廣告，大騷「排骨」身材。而她出席頒獎禮頒獎典禮做頒獎嘉賓時，高貴登場。由於她因患病而取消的演唱會，即將在七月舉行，所以鄭秀文這段時間也正積極做運動，籌備一個精彩的演出。她不時上載跳舞片段，而且曾自嘲，「Mi就算年輕時，記舞步一向不算快，（其實係慢。因為蠢和笨），真係要用九牛二虎之力去記住啲舞步，現在年紀大了，更加慢喔！ 稍有分心就完全記唔到。瞓唔夠就更死。惟有早啲開始進行練習。」

 

 

　　當時有人留言勸鄭秀文不用急，就算跳舞環節少一點都不介意，因為大家都只是想多看到她演出就足夠，不料鄭秀文竟然回覆：「真體貼我這位高齡產婦人士！」她突然自爆做產婦，但最大疑問是，鄭秀文連日來都積極上載做運動片段，跳舞、舉重、打拳之類不適用於孕婦的運動，其實她都做齊。

 

 

 

 

　　當鄭秀文有這個回應時，立即惹起網民熱議，好多人都十分激動，紛紛衝入鄭秀文的Telegram討論區留言：「係咪生咗」、「原來上年係去生B」、「50歲得唔得」，討論了一段時間後，鄭秀文知道自己惹來一個誤會，終於出來解開大家的疑問和內心的好奇。

 

**更新：最後，鄭秀文在IG出Post指自己把「高齡婦人」誤打成「高齡產婦」，引起誤會。她更指：「Mi冇秘密生B，生肌肉就有，你睇我手瓜仔起輾！」

 

 

轉載自: 晴報

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#鄭秀文 #許志安 #黃心穎 #老花 #新冠肺炎 #疫情 #懷孕 #演唱會 #娛樂 #女生 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk