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22/04/2024

資深藝員陳狄克上周設靈！佘詩曼贈花圈作最後道別揭二人親戚關係

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Text: 娛樂組

　　76歲資深藝員陳狄克（原名：陳均榕）上月因病離世，19日下午5時於九龍殯儀館設靈，以道教儀式進行，不少藝人贈花圈悼念。TVB娛樂新聞台派員採訪，在花圈名單中，見到佘詩曼獻上的花圈，意外揭發原來兩人屬親戚關係。

 

　　陳狄克20日上午9時舉行大殮，隨即辭靈出殯，奉移靈柩到火葬場進行火葬禮。靈堂佈置清雅簡潔，楊明及錢嘉樂等圈中人陸續到場弔唁，TVB娛樂新聞台派員採訪。陳狄克效力TVB約45年演過不少劇集，生前人緣極佳，周潤發、苗僑偉、黃日華、外甥女佘詩曼、劉江、鄭少秋及白茵等圈中人致送花圈悼念，視后佘詩曼以外甥女身份致送花牌，揭二人親戚關係，而該花圈放在家屬花牌中，寫上：「陳軍戎舅父千古，永遠懷念，外甥女佘詩曼合家敬輓。」

 

（TVB娛樂新聞台YouTube截圖）

（TVB娛樂新聞台YouTube截圖）

（TVB娛樂新聞台YouTube截圖）

（TVB娛樂新聞台YouTube截圖）

（TVB娛樂新聞台YouTube截圖）

 

　　陳狄克16歲就入行做幕後，後來武指韓義生與監製宗燦枝邀請佢擔當劇集《中國殺人王》嘅男主角，亦暫時係佢職業生涯中嘅唯一一次男主角。八十年代轉投無線，任武術指導和演員，在劇中多演如黑社會、綁匪、毒販、獸父等反派角色，漸漸成「御用奸角」，近年開始退下火線，偶爾演一啲小人物，例如茶餐廳伙計、客棧小二等。

 

 

　　除咗幕前貢獻良多之外，打得之人陳狄克當年更為《上海灘》擔任武指，許文強（周潤發）被亂槍射殺的一幕，就係由陳狄克所設計。狄克演出過逾280套劇集，至今仍不停拍劇。默默嘅努力總會有人留意到，TVB綜藝節目《Sunday好戲王》曾封陳狄克為TVB嘅「黑幫王」，肯定咗佢嘅貢獻，而佢暫時最後一套播映劇集係喺《法言人》中演拾荒者「釗伯」，被控在垃圾站放火，最後被撤銷控罪。而其遺作《逆天奇案2》及《神耆小子》仍未播出。

 

轉載自: 晴報

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