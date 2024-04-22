中女、熟女有何不好？幹不下去又嫁不出去的iBank中年婦女下場：沉醉股市、賣保險、創業都不建議？

狄娜有一句名言：「到了我這個歲數你就懂了。」如今，許多35歲以上的中年人似乎都陷入了一種焦慮和迷惑之中。

中女人妻其實有乜唔好？中女，說來說去，都是中年危機、女人四十爛茶渣、五十油膩痴肥、六十人不如狗，其實再仔細想想，太悲觀。中女老女熟女的日子可以好好。

第一，中女老女熟女精力和能力都在頂峰。

第二，中女老女熟女對世界和自己都有了基本認知。

第三，氣質出來了，氣場愈來愈足。

第四，婚姻基本穩定了。

第五，細路大了。

第六，父母還不太老。

第七，有些閒錢，有些私己。

香港人似乎丟失了過去那份自豪和歡欣，反而被各種煩惱和不順所籠罩。曾幾何時，我們在為事業打拼時是如此的鬥志昂揚，可眼下卻彷彿迷失了方向。

iBank, Hedge Fund, VC, PE, FO是白人男人的世界，矽谷倫敦是印度人天堂，你會發現身邊在投行幹不下去的香港婦女，晉升無望，被解僱的人更多。

我記得有一位中女朋友，當他從ibank 被裁員後，便規劃了4條出路。可悲的是，每一條路似乎都充滿了阻礙和風險，甚至可能比躺平的結果還糟糕。

我想，對於大多數幹不下去又嫁不出去的iBank中年婦女而言，他們都有一種強烈的責任感，不允許自己在困難面前選擇放棄。可是眼下又如何才能重新找到屬於自己的新路呢？

不要輕易沉醉於股市

首先，不要輕易沉醉於股市了。誰能想到，連股神巴菲特都說自己無法預測市場的走向呢？普通人想要從股市獲利且長期盈利，其實是一件異常困難且充滿風險的事。

不要輕易創業

其次，不要輕易創業了。創業的路很美麗，但前途卻又是那樣的渺茫。通街茶餐廳、兩餸飯，90%都捱唔過第二年。想一想，你對自己未來的產品或服務有多少瞭解？有沒有深入調研過目標市場和競爭形勢？有沒有準備充分的資金、人力、渠道等所有可能遇到的困難？

我純粹總結下我身邊人的case，不要對號入座，這裏總結的都是徹底離開資本市場的出路，有的可能一個sector跳到另一個，這種都不討論。

賣保險

其實未婚投行女基本不會轉行賣保險的，已婚辭職的同時賣保險的比較多。

保健品／私廚等養生類創業

這個是我也沒想到，身邊很多投行女幹不下去都去做養生類，Mindfulness, Meditation創業了，有的人是做保健品，也有人是做那種私廚的。我和身邊的人總結大家選擇這個路線的理由：首先自己為自己代言，吃了這個保健品可以和我一樣好看，一樣聰明進投行。

去加州唸書

這個是身邊不少嫁不了人，還想著嫁人的姐妹和我說的，準備去加州唸書。這個是挺讓我意外的，我問她們為甚麼。

她們說，因為地球上最後好男人都在加州。

我基本都勸她們不要。其實換個角度想一想，何必執著於好男人呢，畢竟，自己也不是好女人。真的想嫁人的，在哪裏都能嫁人。嫁不了人的，在哪裏都嫁不了人。

幾十年來的氣質修煉，愈發華貴典雅。灰姑娘結識甚麼才俊、嫁入豪門、最後走上人生巔峰的橋段，早就被證明是存在於童話裏的。

總之，珍惜好這段寶貴的時光，給自己一些喘息的機會，等待春暖花開的下個轉機吧。