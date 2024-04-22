東張西望 | 賤男KOL事件再有受害者報警！謝男疑著草在關口被警方拘捕

《東張西望》一連五晚報道，一名曾犯非禮案入獄的謝姓男子，出獄後變身坐擁過萬粉絲的KOL，他疑透過哄騙少女到家中性交，並偷拍性愛過程，多位受害人現身指控，包括一名13歲少女。19日節目中，節目交代謝男最後一段訪問，原來自從節目出街後，已經有多名受害者主動聯絡《東張》求助，亦有至少兩名受害人到警署報警，謝男疑想潛逃內地卻遭警方在關口拘捕。

早前《東張西望》播出該事件的最後一集，訪問謝男期間，他再次否認所有受害人的指控，指冇證冇據，聲稱自己太大壓力，用錯方法以性去減壓，反而指斥網民將他的個人資料在網上「起底」，將事件美化成自己才是受害者，愧對媽媽。未知是否節目出街後，觀眾或相關受害者都難忍他完全無悔改或內疚的心態，引起部分受害者終於挺身而出。

其中受訪受害者Kathy及Janice帶同多位受害者到灣仔警署報案，主持人Patrick Sir林溥來及梁麗翹呼籲其他受害人主動聯絡警方，配合調查，亦交代事件最新進展，「兩名受害人報警後，今日（昨日）凌晨警方喺落馬洲管制站截獲一名正在離開香港嘅男子，警方暫時以『以威脅促致他人作非法的性行為』、『窺淫』、『非禮』同『盜竊』嘅罪名將佢拘捕，而家將佢扣留調查。警方呼籲其他受害人盡快同佢哋聯絡，熱線電話係59667815，所有提供資料係絕對保密。」