  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

22/04/2024

東張西望 | 賤男KOL事件再有受害者報警！謝男疑著草在關口被警方拘捕

#東張西望 #賤男KOL #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　《東張西望》一連五晚報道，一名曾犯非禮案入獄的謝姓男子，出獄後變身坐擁過萬粉絲的KOL，他疑透過哄騙少女到家中性交，並偷拍性愛過程，多位受害人現身指控，包括一名13歲少女。19日節目中，節目交代謝男最後一段訪問，原來自從節目出街後，已經有多名受害者主動聯絡《東張》求助，亦有至少兩名受害人到警署報警，謝男疑想潛逃內地卻遭警方在關口拘捕。

 

 

 

 

 

　　早前《東張西望》播出該事件的最後一集，訪問謝男期間，他再次否認所有受害人的指控，指冇證冇據，聲稱自己太大壓力，用錯方法以性去減壓，反而指斥網民將他的個人資料在網上「起底」，將事件美化成自己才是受害者，愧對媽媽。未知是否節目出街後，觀眾或相關受害者都難忍他完全無悔改或內疚的心態，引起部分受害者終於挺身而出。

 

 

 

 

 

　　其中受訪受害者Kathy及Janice帶同多位受害者到灣仔警署報案，主持人Patrick Sir林溥來及梁麗翹呼籲其他受害人主動聯絡警方，配合調查，亦交代事件最新進展，「兩名受害人報警後，今日（昨日）凌晨警方喺落馬洲管制站截獲一名正在離開香港嘅男子，警方暫時以『以威脅促致他人作非法的性行為』、『窺淫』、『非禮』同『盜竊』嘅罪名將佢拘捕，而家將佢扣留調查。警方呼籲其他受害人盡快同佢哋聯絡，熱線電話係59667815，所有提供資料係絕對保密。」

 

 

轉載自: 晴報

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#東張西望 #賤男KOL #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk