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22/04/2024

《時代雜誌》公開百大最具影響力人物！宮崎駿被封時代象徵！Nvidia創辦人黃仁勳入圍創新者名單/ 微軟、比亞迪CEO為創科界巨人！即睇完整名單

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Text: Louise Yuen

　　美國《時代雜誌》（Time）最近公布 2024 年百大最具影響力人物名單，藝術家（Artists）、時代象徵（Icons）、巨人（Titans）、領袖（Leaders）、創新者（Innovators）及先鋒（Pioneers） 6 大類別當中，英國創作歌手 Dua Lipa、雙棲超強運動員 Patrick Mahomes、電影明星 Taraji  P. Henson 及俄羅斯政治領袖 Yulia Navalnaya 分別登上《時代》雜誌的封面人物，而日本動畫大師宮崎駿、AI晶片龍頭 Nvidia 創辦人黃仁勳、Loewe 創意總監 Jonathan Anderson 等名人同樣上榜，即睇完整名單。

 

時代雜誌最具影響力人物｜時代象徵︰宮崎駿被封最具影響力動畫導演！美國演員Taraji P. Henson二度入選

 

　　《時代雜誌》百大最具影響力人物名單中，討論度最高一定是日本著名動畫大師宮崎駿，繼《千與千尋》之後，上月再憑《蒼鷺與少年》榮獲第 96 屆奧斯卡金像獎最佳動畫片。雜誌形容，宮崎駿的作品總能勾畫出現實世界中不可能出現的美，令人掀起一種罕見情感；同時他也是一個殘酷的現實主義者，深明人類塑造地球的同時，貪婪、戰爭及憤怒也在摧毀地球，是最好也是最壞的存在，創作出一部部真誠且獨一無二的作品，被盛讚為動畫史上最具影響力的導演。

 

日本動畫大師宮崎駿（圖片來源︰IG @ghibliusa）

 

　　登上「時代象徵」組別的還有二度入選美國女演員 Taraji P. Henson、跨性別演員 Elliot Page、指控西班牙足總主席強吻的女足球員 Jenni Hermoso，以及加沙記者 Motaz Azaiza、剛果婦女權利組織 SOFEPADI 主席 Julienne Lusenge 等。

 

美國女演員 Taraji P. Henson（圖片來源︰IG @time）

 

時代象徵（Icons）

　　● Taraji P. Henson

　　● Kylie Minogue

　　● Elliot Page

　　● Burna Boy

　　● Michael J. Fox

　　● Thelma Golden

　　● Sofia Coppola

　　● Jenni Hermoso

　　● Frank Mugisha

　　● Motaz Azaiza

　　● Sakshi Malik

　　● Mark Cuban

　　● Hayao Miyazaki

　　● Suzanne Simard

　　● Julienne Lusenge

　　● Rosanna Flamer-Caldera

 

下一頁︰代致力推行AI的微軟 CEO、比亞迪董事長上榜

 

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