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23/04/2024

買金？

#財金大勢 #人民幣 #黃金 #金價
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　　伊朗早前報復以色列，說只是小懲大戒，而以色列上周五(19日)還拖；伊朗會再怎還拖，暫未知。

 

　　但近日金價升，卻未必全因中東危機有升級之虞，而是美國聯同西方盟友，因支持烏克蘭，凍結、充公美歐國家境內俄羅斯的資產。美歐以外的國家怎不會為自家資產，謀個避險方案？

 

　　貴金屬投資顧問資訊平台VON GREYERZ近日綜合了幾個利好黃金的因素：

 

　　1. 債務危機會導致貨幣危機。當全球的金融體系都由信貸(即「靠借」)驅動時，債務成本(即利息)便是重要的考慮因素。值得留意的是，低息會製造泡沫，而所有泡沫，包括科技、房地產、信貸和貨幣等，都會爆煲。

 

　　如果所有負債累累的國家，其貨幣價格都跌至「陰司紙價」，那些國家便會希望，透過令本國貨幣貶值來保住政權，而黃金的價值和地位遂再獲重視。

 

　　2. 全球央行拋售美債。美國國債不再受全球央行信任和歡迎，各國央行開始增持黃金儲備至重要水平（圖一）。

 

 

　　3. 美元霸權使金磚國家另尋資產船錨。在美元武器化的驅動下，金磚國家要遠離美元，同時要另找工具錨定資產。

 

　　4. 海合會(海灣阿拉伯國家合作委員會)油國不再信美債及美元。海合會的石油大國已不再相信美債及美元的價值，更公開出售石油美元(Petrodollar)。

 

　　5. 美國實體黃金儲備減少。1974年，紐約商品交易所(COMEX)透過法例，操控金價，企圖永久壓低金價。不過，時至今日，市場有估計，美國用以固定金價的實體黃金即將耗盡。

 

金價無升　美元走弱

 

　　VON GREYERZ認為，金價根本沒有上升，而是美元愈來愈弱。VON GREYERZ從不以美元、日圓、歐元或任何法定貨幣來衡量黃金的價值，反而以重量，即盎斯和克來衡量黃金。他們所持的理由是，由人創造的貨幣、債券、電子貨幣等，根本無價值，故他們會尋求大自然中，用來鑄幣的貴金屬價值（圖二）。

 

 

　　黃金不受投資者歡迎，是因它只像磚頭或鐵板一塊，沒有利息，升值能力也大幅遜色於其他投資工具。正如巴菲特說，黃金「甚麼也沒做，只是坐在那裏盯著你。」以過往5年標普和黃金的升幅作對比，黃金不用做甚麼竟也可以跑贏標普（圖三）。

 

 

貨幣保值力遜黃金

 

　　然而，VON GREYERZ舉了一個「甚麼也沒做」的黃金會比貨幣更保值的例子：如果你在1920年儲起250盎斯「無用」的黃金，當年金價約為每盎斯20元(美元．下同)，那麼你就可在美國買到當年售價為5000元的普通住宅單位。百多年過去，美國的平均樓價卻已是50萬元！

 

　　因此，VON GREYERZ就說，如果祖父留給你5000元，根本無用；反之，若祖父給你同樣的250盎斯金條，以今天金價2300元/盎斯計，你便可在美國買到同級的單位。

 

　　事實上，美元不值錢。美元已由1971年可用35元買1盎斯金，跌至今年要用2300元才買到1盎斯金，美元價值大跌98.5%，其保值能力遠遜黃金。

 

　　VON GREYERZ更認為，擺脫美國有史以來最大債務危機的出路是，透過貨幣貶值來救美國這個「靠借」的金融體系，從而擺脫通脹。過去幾十年，由於美元一直強勢，才令美國出口無法與中國更便宜的商品競爭。

 

黃金本位　利人民幣

 

　　如果美元走弱最穩妥可靠的途徑是要令金價走高的話，耶倫的財政部便可利用外匯基金，買賣黃金及其他證券來控制美元，而不必過度依賴美儲局印鈔。不過，如果金價升至4000美元，而人民幣金價升至16000美元的話，人行便不得不重新調高美元匯率，但這不會讓中國感到不安。因為中國實際的黃金儲備比對外公布的要多得多，而人民幣或可不以美元計價，而是以黃金計價。

 

　　根據以上分析，如果黃金升值對中、美是雙贏的話，加上其他國家增持，這一轉「黃金順風車」便很值得考慮。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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