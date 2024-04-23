MIRROR AK《打天下2》片場即學即打動作比上輯華麗！Tiger自小學武術身手獲導演、武師讚賞

以空手道運動為主題，由歐錦棠、談善言、江 熚生（AK）主演的ViuTV劇集《打天下》，相隔4年再拍《打天下2》，近日已經播出。今次還有不少真高手出現，除了有香港空手道奧運銅牌得主劉慕裳外，亦有日本空手度高手、黑帶二段武田梨奈和宮原華音參演。劇集比之前打鬥場面更多，而且難度更高，睇得觀眾十分肉緊。

在新一輯劇集中，加入MIRROR另一位成員邱傲然（Tiger），早前AK與Tiger宣傳接受訪問，大談拍攝經過。AK表示今輯更多動作打鬥場面，而且有不少動作都是臨場加插，AK與Tiger在片場即學即做，AK說：「我哋跳開舞，記動作同埋做佢哋嘅要求，都容易啲達到，華麗度就我哋兩個呢幾年學嘅嘢唔同，我哋都有拍過打戲，《繩角》都有鍛練，所以今次嘅打戲，比第一輯係華麗，好睇啲。」





劇情講述Tiger做AK的敵人，二人對打場面最多，經常會有衝突埋身肉搏，AK表示：「我主力係打空手道，而Tiger就係另一門武術，佢係打MMA（混合格鬥），佢係負責鎖人，我負責解鎖，但我哋主要都係學咗兩堂。」





劇集中，Tiger是幫派中人，性格火爆，與AK衝突好多，他最難忘宣傳片中，二人在地下拳賽對打，這一幕足足拍了兩天，Tiger說：「嗰場戲要拍通宵，連攝影師都要拍到碌落地，台前幕後為嗰幕好睇做嘢。呢一幕拍得好好，咁辛苦都覺得件事好值得。」





AK表示當日大家拍到尾段，已經身水身汗，他笑言：「當時好熱，大家又冇著衫，出咗好多汗，又攬埋一舊，我哋打嗰陣表情真係好複雜，複雜唔知係好辛苦定係嫌棄大家，好複雜。」





就算打得再辛苦都是值得的，AK透露Tiger的表現被很多人都看到，令一向低調的Tiger被看到，AK說：「佢（Tiger）有被人讚，拍好多場，導演、武師、武指都讚係打得好打得靚。我今次冇畀人讚，但唔影響進度都算好。」





Tiger自小就學武術，讀大學的時候，曾經跟歐錦棠上課，他說：「棠哥有喺浸會教，當時我上咗好耐，keep住係佢教。」他回憶入行後，有日在觀塘巧遇歐錦棠，禮貌上前打招呼：「我同棠哥say hi之後，佢同我講會開《打天下2》，問我有冇興趣，我梗係話有，我真係有興趣。之後先同佢相認，相信打招呼時佢係唔認得我。」





新一輯劇情，角色跟著社會大事而推進，同步成長，AK表示：「劇入面係講緊戴口罩嘅世界，疫情下我哋點面對困難，真實世界都係剛完成疫情，呢三年關口，大家睇劇時，希望感受到當時疫情下帶來嘅不便，大家當時點解決問題，自己又點樣走過困難。今次訊息會比《打天下》 更深層次，好似阿談（談善言）嘅故事線，遇到問題我哋要點樣面對同解決，畀我哋一個反思。呢幾年，自己都有經歷，同MIRROR成員都遇到一啲事情，同樣有好多嘢反思。」





AK還笑言，第一輯劇集播出後，基本上都沒有脫離角色：「基本上我唔係好甩角色，因為阿媽好鍾意，佢成日重溫，仍然睇得好開心，每次睇依然好似第一次睇咁樣，所以喺屋企我會見到關志浩（AK飾）出現。」





一直以來Tiger和AK對拍攝很有興趣，Tiger曾經為MIRROR團歌《破鏡》執導外，還曾經應鮮浪潮邀請拍攝《第十七鮮浪潮國際短片節》拍開幕短片《是日精選》。二人今次拍《打天下2》時，都經常請教黃偉傑導演，Tiger表示導演好友善，會詳細教導，AK笑言：「有時我哋都問係咪會太煩，係咪唔好意思唔答，同前輩合作，梗係要學嘢先，吸收到差唔多時間先試。我係有呢個興趣，可能由MV開始先。但而家連啲鏡頭都未搞清楚，仲係好遠路程。」