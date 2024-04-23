內地熱播劇《春色寄情人》5大看點！男神成遺體整容師 / 超溫馨雙向救贖故事！睇埋近期大熱愛情劇推介：楊紫《承歡記》、金秀賢《淚之女王》、穿越救偶像《背著善宰跑》

你們正在看甚麼劇集呢？工作或忙碌一整天後，回到家最想就是窩在梳化上煲劇。但腦袋已經運作了一日，當然不想看一些懸疑、破案等劇集，近日內地劇《春色寄情人》(Will Love in Spring)剛好開播，所以今次就一齊看看《春色寄情人》4大看點，及最近大熱的愛情浪漫劇集推介！

春色寄情人看點│1.《春色寄情人》以愛療癒彼此的溫馨、雙向救贖故事

內地的都市情感電視劇《春色寄情人》剛剛開播，這套電視劇是改編自舍目斯的小說《情人》，由李現、周雨彤主演，故事主要是說男女主角一個是個身心孤獨的遺體整容師，一個是身體有缺陷但勇敢耀眼的醫療銷售，二人對在生活上都有不同的創傷、挫折及無奈，重遇後以愛療癒彼此，是一個溫馨、雙向救贖的故事。如果大家想看的話，可以在WeTV或者是WeTV的YouTube上找到。

春色寄情人看點│2.男主人公是遺體整容師

第二個看點應該就是《春色寄情人》男主人公的職業，李現所飾演的陳麥冬是一個身心孤獨的人，在生活出現變故後，他選擇成為遺體整容師。遺體整容師在社會中算是一個較特殊的職業，所以劇組都找了專業顧問諮詢，相信一定可以讓大家更加了解遺體整容師！

春色寄情人看點│3.都市言情+高中生活

《春色寄情人》的劇情雖在都市中發生，大家可以看到都市言情部分外，仲有機會看到2位主角在高中時的交集。因為陳麥冬（李現 飾）和莊潔（周雨彤 飾）曾是高中同學，之後在都市重遇，看著2位主角的高中生活，大家有沒有憶起自己的中學生活呢？

春色寄情人看點│4.女主角周雨彤

29歲的周雨彤曾有不少作品，包括《我與你的光年距離》、《大宋少年志》、《我在他鄉挺好的》、《愛情而已》，演技相當不錯。而在今次的劇集中，周雨彤飾演一個因意外失去右腿的莊潔，在大城市中努力生活，身體的缺陷並沒有令她自卑，反而令她的性格更加樂觀向上、堅毅。

春色寄情人看點│5.內地男神李現

李現這個名字，大家有聽過嗎？《萬箭穿心》、《法醫秦明》、《河神》、《親愛的，熱愛的》、《劍王朝》，而在2019年，李現因出演電視劇《親愛的，熱愛的》中的韓商言而走紅，這位內地男神真的人氣超高！而今次他會飾演一個從小跟著奶奶長大的遺體整容師。

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