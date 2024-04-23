特朗普受審，對他的選情有何影響？

美國前總統特朗普目前正以被告的身份在紐約曼哈頓地方法院受審，他被指控於2016年讓法律助手科恩向艷星丹尼爾斯支付13萬美元「封口費」，以免她對外公開2006年她與特朗普的性史（特朗普一直否認丹尼爾斯的說法），進而防止失去女性選民對特朗普的支持。此後，特朗普和科恩偽造商業紀錄，將這筆錢計入特朗普公司的「法律支出」欄目，目的是掩蓋此事，因為他們明知付這筆「封口費」是為了影響總統大選。

案件昨天（22日）正式開審，控辯雙方的律師分別發表了開場白。若陪審團裁定罪名不成立或無法達成一致的裁決，特朗普肯定會更猛烈地抨擊民主黨人對他進行「政治迫害」，以吸引更多同情者。如果他被裁定有罪，法官未必會判他即時入獄服刑，一是偽造商業紀錄屬於輕罪，二是考慮到特朗普的年齡。但特朗普的罪犯身份會變成他的政治包袱，很多美國人難以接受一位被法庭裁定有罪的人出任總統。

控方「主場作戰」，勝算機會較大

特朗普代表共和黨參選，而曼哈頓是民主黨的大本營，在上屆總統大選中，85%的當地選民投票支持拜登，因此檢察官是在「主場作戰」，這讓特朗普很憤怒但也很無奈。法庭要求挑選「不帶偏見，立場中立」的陪審員，但這非常困難。據美國媒體報道，最初有96位候選人，在問到是否可以保持中立的立場時，有48人舉手表示做不到，於是正好一半的候選人立即被淘汰。

曼哈頓是民主黨的大本營，特朗普今次在這裏受審，令他既憤怒又無奈。(AP)

挑選陪審員有固定機制，因為美國沒有居民身份證制度，駕駛執照幾乎可以替代身份證，所以常常按駕照號碼隨機抽出陪審員候選人。我住在紐約時，曾經多次接到法院的相關通知，但非美國公民不符合陪審員條件，所以我從未做過陪審員。有些人不願做陪審員，因為會影響自己的工作；但也有人願意做，尤其退休人士，因為做陪審員是有報酬的，從網上查到紐約目前的報酬是每天40美元。醫生可以獲得豁免，因為他們要隨時準備醫治/搶救病人；警察、律師等某些職業的人也可以獲得豁免，因為他們很難「立場中立」。

「主場作戰」的控方必須讓12位陪審員都接受對特朗普的指控，相信他透過支付「封口費」的方式，避免了相關醜聞曝光，這在客觀上達到了為他助選的效果，屬於選舉舞弊。控方的這個邏輯不會被特朗普的鐵桿支持者所接受，但有一定知識背景、平時看書看報的人可能容易接受，所以在篩選陪審員時，有一個問題是你通過甚麼渠道獲取新聞信息？根據《紐約時報》的報道，12名陪審員和6名候補陪審員中，大多數都透過該報獲取新聞信息，令該報在一眾媒體中獨佔鰲頭。眾所周知，《紐約時報》對特朗普毫不友善，看來陪審員的價值取向可能也差不多，這意味著控方獲勝的機會比較大。

是次的陪審員和候補陪審員大多透過《紐約時報》獲取新聞信息（《紐約時報》網上版截圖）

12位陪審員及6位候補陪審員的性別及職業（《NBC》新聞報道截圖）

辯方爭取「暗粉」，寄望「以少勝多」

特朗普的辯護團隊在對檢察官的指控提出反駁時，首先強調特朗普讓科恩支付的錢本來就是法律支出，所以不存在所謂的偽造商業文書。同時，他們還準備了各種方案，打擊控方證人的公信力，其中最主要的證人就是科恩。

猶太裔律師科恩2006年就加入了特朗普的公司，後來成為特朗普的法律顧問，幫老闆處理各種法律事務或其他個人事務，逐步得到特朗普的信任，其辦公室就在特朗普的辦公室旁邊。他被稱為特朗普的跟班(fixer)，可見兩人的關係非同一般。但在聯邦調查局對科恩的逃稅漏稅行為以及有關「封口費」事件展開調查後，兩人的關係轉差。科恩認為他為保護特朗普付出了代價，但特朗普沒有幫他支付法律開支，兩人後來還互相起訴。最終科恩在曼哈頓聯邦法院承認八項罪行，包括逃稅和違反選舉開支法，同時答應做特朗普案的污點證人。

特朗普已經用不同的詞語辱罵過科恩很多次，但那與說服陪審員無關。辯方如果能在法庭上透過盤問科恩本人來摧毀他的公信力，則有希望說服12位陪審員中的一位到兩位，令陪審團無法得出12人一致的意見，這樣特朗普就可以脫罪。辯方的夢想是在曼哈頓這塊「深藍」土地上找到對拜登政府不滿的人，或對政府「濫用權力迫害政治對手」很反感的人，而最好是潛藏在曼哈頓的特朗普粉絲。這顯然是可遇不可求。

科恩本來是特朗普的法律顧問，鬧翻後轉為污點證人。(AP)



如果主角作證，必將好戲連台

儘管控辯雙方已經「亮出底牌」，將各自的主攻方向公之於眾，但此案仍有一個重大變數尚未揭曉，這就是本案的主角特朗普本人是否會接受盤問。從現在開始，特朗普每周有4天要在曼哈頓出庭，這嚴重影響他去全國各地競選拉票，但不會對他的競選活動帶來嚴重打擊，因為他可以繼續製造「受害者形象」，批評拜登和民主黨人用法律手段打壓競爭對手，同時號召支持者向他捐款（他的法律開支巨大，如今已捉襟見肘）。但如果他本人出庭作證，則後果難料，有可能直接影響總統選舉結果。

有人認為他口才好，加上有律師指點，可以更好地說服陪審團，最終做出無罪裁決。但一些法律界人士則認為，特朗普可能是最差的證人，因為他太自戀，認為自己無所不能，他可能拒不聽從律師的專業建議，隨時即興發揮，一旦證詞前後矛盾，就會被控方抓住把柄，一舉摧毀其長期經營的「人設」（形象、魅力、公信力），從而導致陪審團判他有罪。特朗普在庭上作證，可能會為這場官司增加色彩甚至火藥味，但他的律師團隊一定會堅決反對，因為律師們知道這位78歲的老人向來不聽人勸，只要一句話講錯，就會讓他們的努力全都白費。