  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
威少看世界
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

23/04/2024

特朗普受審，對他的選情有何影響？

#威少看世界 #特朗普 #陪審員 #拜登 #總統大選 #國際動態 #美國
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　美國前總統特朗普目前正以被告的身份在紐約曼哈頓地方法院受審，他被指控於2016年讓法律助手科恩向艷星丹尼爾斯支付13萬美元「封口費」，以免她對外公開2006年她與特朗普的性史（特朗普一直否認丹尼爾斯的說法），進而防止失去女性選民對特朗普的支持。此後，特朗普和科恩偽造商業紀錄，將這筆錢計入特朗普公司的「法律支出」欄目，目的是掩蓋此事，因為他們明知付這筆「封口費」是為了影響總統大選。

 

　　案件昨天（22日）正式開審，控辯雙方的律師分別發表了開場白。若陪審團裁定罪名不成立或無法達成一致的裁決，特朗普肯定會更猛烈地抨擊民主黨人對他進行「政治迫害」，以吸引更多同情者。如果他被裁定有罪，法官未必會判他即時入獄服刑，一是偽造商業紀錄屬於輕罪，二是考慮到特朗普的年齡。但特朗普的罪犯身份會變成他的政治包袱，很多美國人難以接受一位被法庭裁定有罪的人出任總統。

 

控方「主場作戰」，勝算機會較大

 

　　特朗普代表共和黨參選，而曼哈頓是民主黨的大本營，在上屆總統大選中，85%的當地選民投票支持拜登，因此檢察官是在「主場作戰」，這讓特朗普很憤怒但也很無奈。法庭要求挑選「不帶偏見，立場中立」的陪審員，但這非常困難。據美國媒體報道，最初有96位候選人，在問到是否可以保持中立的立場時，有48人舉手表示做不到，於是正好一半的候選人立即被淘汰。

 

曼哈頓是民主黨的大本營，特朗普今次在這裏受審，令他既憤怒又無奈。(AP)

 

　　挑選陪審員有固定機制，因為美國沒有居民身份證制度，駕駛執照幾乎可以替代身份證，所以常常按駕照號碼隨機抽出陪審員候選人。我住在紐約時，曾經多次接到法院的相關通知，但非美國公民不符合陪審員條件，所以我從未做過陪審員。有些人不願做陪審員，因為會影響自己的工作；但也有人願意做，尤其退休人士，因為做陪審員是有報酬的，從網上查到紐約目前的報酬是每天40美元。醫生可以獲得豁免，因為他們要隨時準備醫治/搶救病人；警察、律師等某些職業的人也可以獲得豁免，因為他們很難「立場中立」。

 

　　「主場作戰」的控方必須讓12位陪審員都接受對特朗普的指控，相信他透過支付「封口費」的方式，避免了相關醜聞曝光，這在客觀上達到了為他助選的效果，屬於選舉舞弊。控方的這個邏輯不會被特朗普的鐵桿支持者所接受，但有一定知識背景、平時看書看報的人可能容易接受，所以在篩選陪審員時，有一個問題是你通過甚麼渠道獲取新聞信息？根據《紐約時報》的報道，12名陪審員和6名候補陪審員中，大多數都透過該報獲取新聞信息，令該報在一眾媒體中獨佔鰲頭。眾所周知，《紐約時報》對特朗普毫不友善，看來陪審員的價值取向可能也差不多，這意味著控方獲勝的機會比較大。

 

是次的陪審員和候補陪審員大多透過《紐約時報》獲取新聞信息（《紐約時報》網上版截圖）

 

12位陪審員及6位候補陪審員的性別及職業（《NBC》新聞報道截圖）

 

辯方爭取「暗粉」，寄望「以少勝多」

 

　　特朗普的辯護團隊在對檢察官的指控提出反駁時，首先強調特朗普讓科恩支付的錢本來就是法律支出，所以不存在所謂的偽造商業文書。同時，他們還準備了各種方案，打擊控方證人的公信力，其中最主要的證人就是科恩。

 

　　猶太裔律師科恩2006年就加入了特朗普的公司，後來成為特朗普的法律顧問，幫老闆處理各種法律事務或其他個人事務，逐步得到特朗普的信任，其辦公室就在特朗普的辦公室旁邊。他被稱為特朗普的跟班(fixer)，可見兩人的關係非同一般。但在聯邦調查局對科恩的逃稅漏稅行為以及有關「封口費」事件展開調查後，兩人的關係轉差。科恩認為他為保護特朗普付出了代價，但特朗普沒有幫他支付法律開支，兩人後來還互相起訴。最終科恩在曼哈頓聯邦法院承認八項罪行，包括逃稅和違反選舉開支法，同時答應做特朗普案的污點證人。

 

　　特朗普已經用不同的詞語辱罵過科恩很多次，但那與說服陪審員無關。辯方如果能在法庭上透過盤問科恩本人來摧毀他的公信力，則有希望說服12位陪審員中的一位到兩位，令陪審團無法得出12人一致的意見，這樣特朗普就可以脫罪。辯方的夢想是在曼哈頓這塊「深藍」土地上找到對拜登政府不滿的人，或對政府「濫用權力迫害政治對手」很反感的人，而最好是潛藏在曼哈頓的特朗普粉絲。這顯然是可遇不可求。

 

科恩本來是特朗普的法律顧問，鬧翻後轉為污點證人。(AP)

 

如果主角作證，必將好戲連台

 

　　儘管控辯雙方已經「亮出底牌」，將各自的主攻方向公之於眾，但此案仍有一個重大變數尚未揭曉，這就是本案的主角特朗普本人是否會接受盤問。從現在開始，特朗普每周有4天要在曼哈頓出庭，這嚴重影響他去全國各地競選拉票，但不會對他的競選活動帶來嚴重打擊，因為他可以繼續製造「受害者形象」，批評拜登和民主黨人用法律手段打壓競爭對手，同時號召支持者向他捐款（他的法律開支巨大，如今已捉襟見肘）。但如果他本人出庭作證，則後果難料，有可能直接影響總統選舉結果。

 

　　有人認為他口才好，加上有律師指點，可以更好地說服陪審團，最終做出無罪裁決。但一些法律界人士則認為，特朗普可能是最差的證人，因為他太自戀，認為自己無所不能，他可能拒不聽從律師的專業建議，隨時即興發揮，一旦證詞前後矛盾，就會被控方抓住把柄，一舉摧毀其長期經營的「人設」（形象、魅力、公信力），從而導致陪審團判他有罪。特朗普在庭上作證，可能會為這場官司增加色彩甚至火藥味，但他的律師團隊一定會堅決反對，因為律師們知道這位78歲的老人向來不聽人勸，只要一句話講錯，就會讓他們的努力全都白費。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

我要回應

更多威少看世界文章

你可能感興趣

#威少看世界 #特朗普 #陪審員 #拜登 #總統大選 #國際動態 #美國

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk