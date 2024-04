中風不再是老年病？香港中風基金利用新媒體消除「數碼鴻溝」！令年輕人更注重中風預防、治療

過去多年,互聯網技術一日千里,尤其是在5G網路的逐漸普及,隨著視頻的日益普及,我們見證了視頻播放技術的進步。它可以在多平台上播放免費媒體,它支援多種視頻格式,可以轉換音頻、視頻、同步字幕等。媒體加載速度很快。讓人工智慧、AR、VR等最新技術走入大眾視野,從不同的社交平台到各式各樣新聞,新媒體發展日新月異,傳播內容和形式更是多元化。

而隨著生活水準的提高,大眾對健康需求日益重視。其實無論新媒體平台如何發展變化,其重心是由以往以治療轉移至如何預防思維為導向(An ounce of prevention is worth a pound of cure),善用互聯網,因此各行各業與時俱進,適應不同新媒體平台,圍繞大眾需求,打造大家喜見的新媒體內容,為預防勝於治療營造良好宣傳氛圍。這些特點既能有助於提高大眾健康宣傳的傳播力、引導力、影響力、公信力。實現資訊的即時分享和傳播互動。

對於醫療服務的行業來說,新媒體發展起步略晚,但因為健康與大眾日常生活息息相關,而且很多保健方法簡便易行且有效,所以在新媒體平台十分受歡迎,無論是與健康題材新媒體帳號數量還是內容均直線增長。尤其是2020年新冠肺炎疫情以來,更加受到社會廣泛關注,信息量以倍激增。

越來越多的數據與臨床案例證明,中風不再是「老年病」,但中風可能在任何時候發生在任何人身上。已經在向年輕人「進攻」了。許多醫生已經提醒,不可忽視中風前身體釋放出的警告信號。中風是全球第二大死因,最常見的為缺血性中風,又稱腦梗塞、腦缺血;還有一種類型為出血性中風,即腦溢血。

香港中風基金會秉承認識、關懷、對抗中風的理念,一直致力為大家提供專業醫學資訊。他們的網站作為中風資訊站,透過專業及最重要是他們的醫生全是仁心仁術,他們撰文及教育影片等,讓大眾全方位瞭解有關中風的預防、治療、以及照顧患者時需要注意的事項。最近打發現其網站以全新設計版面和大家見面,繼續以推動中風預防及治療的公眾教育,提升高危群組對急性中風先兆的警覺性為目標。

醫學界跟生活的其他範疇一樣都充滿了標題黨,吸引大家的注意力 ,近期他們推出《中風危機解密 - 風中同行》吸引了筆者眼球,是一個不錯的深入淺出的分享。

Podcast連結:https://youtu.be/KpN3VW2kliU

專業分享每四個人就有一個在一生中有機會中風,而中風又分為缺血性及出血性,兩者難以從患者表徵分辨,需透過電腦掃描作排除性檢查,找出患者是缺血性還是出血性中風,從而決定截然不同的治療方案。 當發現患者中風,醫生會進行哪些第一線治療?坊間流傳的偏方或所謂「神藥」可信嗎?最新的醫療技術如何幫助中風患者?

一次交談機會中,從香港中風基金董事腦神經外科專科醫生黃秉康醫生口中更加認識香港中風基金會,他們一直致力為大眾提供專業醫學資訊。深信香港中風基金每一位醫生是全部有同理心,與病人同行,雙方是坐在同一艘船上,往同一個方向的,減少病人與家屬不必要的擔憂。

希望可以透過智慧生活,各行各業不同的機構可幫助不同階層等共用數碼生活。營造良好的資訊無障礙環境,新一代資訊技術加速發展,利用不同的平台,讓正確及專業的資訊可以更全面的接觸市民大眾。得以推動資訊無障礙提供了機遇,搭建起一座消除「數碼鴻溝」的橋樑,創造更加包容、溫暖、便利而獲得正確資訊的環境。