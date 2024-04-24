搞活夜繽紛，唔好返屋企食飯

上星期五（19日）下午，有同事問我，香港現在市面淡靜，政府搞夜繽紛都搞唔起，究竟是甚麼問題？是否市民北上消費以及有假期就去旅行，唔留番啲錢在香港消費？



同事唔明白，港人北上消費與假期出外旅遊，對香港消費市場的確有影響，但唔係好大，香港夜市淡靜，最主要是香港人放工返屋企食晚飯，無人出街消費，個市又點會旺？就算政府搞夜繽紛都於事無補，只不過是聊勝於無。



香港在疫情之後，生活習慣大幅改變，男人放工返屋企食晚飯，做老婆的非常開心，其實，這是慢性毀滅香港。所以，要香港再次出現夜繽紛，主動權在老婆或者女朋友手上，她們應該鼓勵另一半在周中外出應酬，與同事或者朋友飲酒食飯，出外消費才可以挽救香港經濟，要求老公晚晚返屋企食飯，最後可能連份工都無埋。

在現今世代，不出去應酬，隨時連工作都保不住。(Shutterstock)



讀過經濟，都知道經濟繁榮是建立於消費之上，消費不但令社會經濟繁榮，同時令到個人的上進心增強，知道唔搵銀就無錢消費。所以，香港經濟是否能夠復甦，關鍵是在老婆是否願意放人，甚至願意放人並不足夠，應該鼓勵老公不回家食飯，或者，每星期可以3晚不回家食飯，強迫老公出外應酬、消費，香港夜繽紛才可以重臨。



政府搞甚麼夜繽紛活動，只能夠收到短暫效果，最直接支持夜繽紛就是每晚10點至翌日凌晨6點，所有隧道都不會收取費用，令到出外食晚飯的人可以夜些少返屋企，或者，在屋企食晚飯的人可以出外宵夜。雖然會令庫房收入減少，但為了所產生經濟效益是值得的，或者可以試辦幾個月，如果沒有效果就唔再繼續，我認為值得一試。