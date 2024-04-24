MIRROR粉絲MMA衝突 | 姜濤開Live認曾與Anson Lo互不理解！呼籲鏡粉安全為上！生日願望人人將心比心

MIRROR 12子成軍以來，儲下不少鏡粉，當中最受歡迎的姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）的支持者最多。隨著入行越久，粉絲肉緊偶像的成績，大家都各持己見，有時在活動上，發生衝突磨擦。近日情況愈演愈烈。日前有鏡粉在香港機場，等候MiRROR巡迴演出後回港，等候期間疑因霸位問題發生爭執，有人聲稱受傷、亦有人告稱電話被搶走。姜濤22日出席謝票活動後回家，開直播發表內心感受，直言這些事情發生，曾檢討自己是否做得不夠好，引發大家的行為。

姜濤做完《12怪盜》謝票活動後，回家開直播與姜糖對話，甫開始的時候，他表示太耐冇開直播，心情比上台表演更緊張，不時嘆氣，而直播期間更一度感觸，聲線似想哭。間中會語出驚人的他，還安撫大家放心：「我只係想分享一啲事，包括最近發生嘅事，係咪好驚唔知我想講乜？我知我以前成日亂講嘢，放心唔會嘅。我唔係想教導大家，只係想交流吓諗法，希望你哋睇完直播，再作出評論。」

對於最近鏡粉的衝突，姜濤離開香港18日去做巡迴演唱會，回來反而要「拆彈」，他苦笑：「始終離開咁多日，好掛住呢度， 懷住開心心情終於返屋企， 稍為唞一唞，再努力出發下一站， 但冇諗過發生呢啲事。我同Anson Lo喺機上面知道呢件事，大家有商量點做，但好難解決。」

姜濤表示曾經嘗試了解件事發覺， 但發現每個人都有不同說法，根本沒有辦法可以考證真實情況，而且亦覺得現時最重要作出呼籲聲音：「 想呼籲大家發生乜事， 以安全為主， 呢個係我哋一直所有人抱住嘅態度。」

隨後，姜濤表示曾檢討事情，反思自己是否有地方做得不對：「我同Anson Lo都有諗過， 係咪有地方仲做得唔夠， 做多一步或者可以減少事情發生， 我係咪要同大家講對唔住， 我哋唔知再可以點做，只可以講聲抱歉。 每個藝人都唔想粉絲受任何傷害， 身為藝人責任， 係帶歡樂畀所有人 。」

姜濤強調入行以來，粉絲間的衝突愈來愈多，坦言之前曾為這些事情，與Anson Lo內心感不快：「我有佢都有唔開心，我地關係曾因為呢啲事影響過， 但由《全民造星》到而家出道幾短短日子經歷好多， 我哋一開始都係好單純後生仔， 我哋有互相唔理解過， 但我哋後來知道， 明白大家緊張我哋，先會有咁嘅事發生， 好彩我哋而家係好好朋友。」講到這裡，姜濤不禁透大氣。

本月30日是姜濤生日，他公開透露自己25歲的生日願望：「 希望世界所有人，有個將心比己嘅心態，世界係冇啱定錯， 只係唔同觀點、立場、睇法。如果有事時候，你可以唔認同人哋，但用人哋立場去睇， 可能會多份理解。」最後他十分擔心，怕做完直播後又再被罵「搏同情」等評論，但他表示人會長大，會聽別人的意見，不想只做活在自己世界的藝人，不再逃避外間任何「聲音」。

至於Anson Lo回港當天，曾經回應衝突事件，同樣他曾經因此事感心灰。姜濤在IG做直播後，Anson Lo亦在限時動態出帖文，有多條片段他離開時，獲得神徒們的呼喚。之後他則有一張文字帖文，「謝謝你們每一位，希望今天能夠帶給你們一點歡樂，一個放鬆的時刻，想你們開心，感觸、感動、感激。」