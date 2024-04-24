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24/04/2024

曾志偉《無限超越班》激讚某女演員試鏡做足功課！一人分飾七角成無綫佳話！原來係佢？

#TVB #晴報文章 #賴慰玲 #娛樂 #佘詩曼 #綜藝節目 #曾志偉 #影視娛樂
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　　TVB總經理曾志偉正為內地演藝真人騷《無限超越班》第二季擔任評判，在最新一集中，志偉重提多年前一位令他印象非常深刻的演員，對方casting時一人分飾多角，成為無綫佳話，原來他口中的演員，正是公認演技出眾的賴慰玲。

 

　　在新一集《無限超越班》第二季中，一眾男學員獲發愛情片劇本，再找心水女學員，誠邀女方一同參與演出。只見不少學員完全不懂「推銷」自己能勝任角色，結果不獲女生選擇，曾志偉邊睇邊有感而發：「他們太有自信，覺得過去（對方）一定會答應，就隨便講了。拿到劇本，你都應該去消化裡面的東西。不止消化自己（角色），還要消化對手的角色。」

 

 

　　提到演員試鏡時怎麼說服導演挑選自己，志偉舉例說：「我記得我有一次我挑演員，都是比較新的、年輕的，走進來一個，拿著六張紙鋪在地上，說『這六個角色我都想演，我能一個一個演給你看嗎？』」身旁的佘詩曼與吳鎮宇聞言大表欣賞，阿佘大讚：「很有準備！很用心，很積極。」志偉續說：「太厲害了，你一看他演的時候，就覺得『不能放過他』。他準備那麼多的功課，你就知道，他一定能把戲演好的。」阿佘讚賞道：「隨便一個角色他都會好好珍惜。」

 

 

　　原來志偉口中這位厲害的演員，正是早前在《婚後事》中演出備受讚賞的賴慰玲。賴慰玲在《星光路上》重提當年試鏡《M Club》的情形，原來她不是一人分飾六角，而是七角。她說：「當時（2013年）演藝學院畢業，羅冠蘭老師話有casting，所以幾十個同學都有去。當日有part天才表演，因為我唱歌跳舞唔叻，所以就諗不如做埋其餘幾個角色當表演啦，點知當日好大迴響，cast完通知我返轉頭，再做多次畀其他未嚟嘅評判睇。返到去，有個同學話『頭先有個女仔做咗七個角色好勁」，我話係我嚟，其實我都係符碌。」她深得監製曾志偉欣賞，安排她飾演少女版張慧儀「許珍妮」。志偉曾大爆《M Club》女主角李麗珍因久未演戲，難以入戲，所以志偉找賴慰玲幫手為李麗珍分析劇本，最終成功幫這位前輩入戲。

 

 

　　賴慰玲當年的試鏡表現，不但成為無綫一時佳話，她亦不眾所望，演戲出色。她14年演劇集《梟雄》時獲黃秋生賞識，秋生大讚她是「細玲（小鄭裕玲）」；2010年，她亦憑《反黑路人甲》奪得台慶頒獎禮最佳女配角。

 

轉載自: 晴報

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