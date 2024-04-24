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24/04/2024

友邦愈來愈難賺錢？

#理財 #女子愛財 #港股 #投資 #保險業 #理財智慧
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    隔周更新

　　姊妹們，如果選近期最多人談論的一隻藍籌股，我相信，大家一定會想到友邦(01299)。事關我近期每次見到朋友，只要有買股票的，都會問到，為甚麼友邦這一輪跌得這麼厲害？

 

　　到底友邦近期跌得多厲害？我可以告訴大家，去年底的時候，友邦股價是68.05元，昨日友邦股價收報48.75元，即是年初至今，股價下跌了兩成七；但如果以近期低位45.25元計，跌幅更逾三成三！以一隻大藍籌來說，這個跌幅也不可謂不驚人。

 

　　如果再推遠一點，以2022年底的收市價86.8元計，過去一年多，友邦股價跌了四成多。我知道，由於友邦一向被喻為最穩陣的藍籌之一，不少投資者就是眼看友邦股價夠硬淨，有一定抗跌力，所以夠膽在相對高位的時候買入。即是說，在80元，甚至90元以上買入的，也大有人在。

 

友邦股價向來以穩陣見稱，怎料過去一年多跌了逾四成。（資料圖片）

 

　　當然，友邦也是我的愛股，而我的姊妹Lucy也深知我對友邦的愛戴和推介，故上周與她碰面時，她就和我談起友邦近期的弱勢。

 

　　「妳的愛股近期成為弱勢股，到底是甚麼原因呀？我手上也有一點友邦呀！」Lucy問我。

 

　　「妳是長線投資嗎？」

 

　　「是短炒變長揸那種呢！」

 

　　「明白，但我要先旨聲明，我沒有水晶球，也沒有內幕消息，只是從一些公開資料中作分析。但老實說，我也認為友邦這一波跌浪是過分的。嚴格來說，踏入2024年起，友邦的股價就轉弱，但跌勢主要由3月中開始，當時股價大約在65元附近，短短一個月之內，股價拾級而下，一直跌至45.25元低位才喘定！」

 

　　「對呀，我也是在45元左右的時候才留意到，一個月內跌了三成，真的未見過，所以我被迫長揸了！」Lucy半開玩笑地說。

 

　　「是的，在我印象中，這也是友邦自2010年上市以來，第一次遭基金這樣狠狠的拋售。但妳問我原因，我只能綜合一點，那就是，在2023年的業績中，友邦的新業務價值利潤率下跌了4.4個百分點，由2022年的57%，下跌至去年的52.6%。」

 

　　「咦，只下跌了4.4個百分點，不算太厲害呀！」

 

　　「是的，但友邦的急跌確實由3月中開始，而友邦是在3月14日公布業績的，即是今次的跌勢，很大程度是和業績有關。因此，我就認真地做了點功課，結果發現，如果看兩個最重要的市場，即香港和中國內地，過去一年新業務價值利潤率的跌幅，又確實不止4.4個百分點那麼簡單。」

 

　　「咦，到底是怎樣呢？」

 

　　「去年貢獻三成三新業務價值的香港市場（是最大貢獻的市場），新業務價值的利潤率由2022年的69.5%，下跌至去年的57.5%，即下跌了12個百分點！至於中國內地，2022年的新業務價值利潤率也是69.5%，但去年跌至51.3%，跌幅更達18.2個百分點。只不過，因為其他市場的利潤率有所提升，所以，整體數字才滑落4.4個百分點。」

 

　　「明白，這是反映友邦的生意難做？或者說，要用更多成本才可以做到過去的成績？」

 

　　「妳可以這樣說，保險市場的競爭激烈，現時都要用很多優惠去吸客。但我想指出的是，除了中國內地市場的利潤率跌幅較明顯外，其實香港市場也不算差，因為2018年是香港生意最好的一年，當時的利潤率也不過62%！而2017年時更只是53.2%，即是比現在還要差。唯一就是中國內地，早年的利潤率確實很高，2019年時曾高達93.5%，以去年的51.3%來說，大跌了42.2個百分點，實在有點誇！這也引起市場對友邦發展中國市場的憂慮。」

 

　　「就是這麼一個原因，就令友邦股價短短一個月內跌近三成？」（待續）

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

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