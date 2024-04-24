愛回家 | 林淑敏許家傑望鄭世豪離巢後能發展唱歌事業！孟希璘爆不捨CPU：好唔捨得，我有喊

《愛回家之開心速遞》連續三名主要演員因離巢TVB而被逼離開劇組，蘇韻姿飾演的熊心如、鄭世豪飾演的龍力士及譚坤倫飾演的CPU都先後離開，人事大地震，難免在劇情上有所改動。許家傑及林淑敏在劇中跟鄭世豪有不少對手戲，特別是大小姐跟龍力士經常都爭取成為龍家話事人，經常都鬥嘴兼背後互放毒針，過程中不時發放笑彈。

許家傑表示：「坦白講我都覺得係一個循環，大家都冇經歷過拍7年嘅劇集，好多演員都出出入入，已經變得一個常態，冇可能7年都係同一班人做，始終都要有新鮮感。每個人發展方向都唔同，世豪離開我哋，我當然好唔捨得，不過同時都期待嚟緊劇情上發展。」林淑敏說：「我對世豪好有信心，佢唱歌好叻，可以試吓發展唱歌事業，工作上冇得做兩姊弟啫，但可以睇佢喺舞台上發光。」許家傑指相當欣賞鄭世豪，拍劇的同時又要創作歌曲，推出多首自己的作品，既然他人生上決定去改變，一定會支持他，「既然佢喺《愛回家》做細龍生咁成功，相信佢喺出面亦可以獨當一面，歌唱方面絕對成為佢一種成就。」至於《愛回家》劇情中，大小姐同龍力士的爭接班人地位鬧到面紅耳赤，網友估計大小姐將會繼位別無他選，林淑敏笑言：「點會咁易？編劇寫咩都得，可能龍家冇啦啦多個私生子呢？講唔埋嘅。」

至於譚坤倫飾演的CPU同樣離開，IT部又少一個，鄧永健及孟希璘接受訪問，他們表示難免不捨，孟希璘說：「好唔捨得，我有喊，合作咗幾年，我哋全部戲都一齊呀嘛，同埋呢個角色係好特別，無論係演或者喺觀眾心入面都好特別。我出到街，大家都恭喜我升職，仲問我係咪幾皮嘢一個月，睇得好投入。雖然演員離開都幾常發生，但真係冇得慣，因為我哋每次都一齊夾戲，大家都好有火花，玩得好開心。」

鄧永健說：「唔捨得會嘅，上網睇到佢話會有唔同發展同嘗試，希望佢有新轉變，做到自己想做嘅事，未嘗唔係壞事。（IT部瓦解？）Mouse仲喺度，IT部唔會瓦解，我係咪會繼續做Router定Ivan就大家繼續留意啦，之後會有少少唔同嘅發展，唔可以劇透住但有少少轉變。IT部每次演出都好開心，大家夾得好好，一齊去研究點樣呈現得有趣啲，但演員出出入入係常有，始終大家仲喺呢一行，會喺唔同地方再相見，而且大家都有保持聯絡。」鄧永健在劇中飾演的Ivan，先後跟Anita（梁茵飾）、侯蔡欣（邵珮詩飾）及May（趙希洛飾）拍拖，不過三位女演員都先後離巢TVB，加上好兄弟杜大偉又因事暫別劇組，認真可憐，當建議孟希璘跟鄧永健在劇中湊成一對，鄧永健笑言：「唔好喇！同親我一齊嗰啲都走呀！」原來除了歐瑞偉飾演的KC外，Ivan都是一位感情路坎坷的可憐蟲。