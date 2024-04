移民英國｜英國Work-life balance是假象？Small talk也是辦公室政治！英國人慣於「以退為進」？英文句法錯誤小心變惡言相向！

移民英國後,很多打工仔都幻想能夠脫離香港的「社畜」生活,擁抱work-life balance的工作文化,但隨著英國經濟衰退,失業率愈來愈高,work-life balance似乎變得很遙遠。現時很多公司為減省開支,將全職員工的工作分拆成合約制,員工收入減少但工作量有增無減,很多本地人都開始呻公司經常加班,不但要求員工「十項全能」,更有公司將「周末工作」列入招聘條件。在這個工作氛圍下,距離「社畜」生活不遠矣。

「閒聊」(Small talk)也是辦公室政治

英國人愛「閒聊」(Small talk),同事每日輪流講早晨,工作前總會寒暄幾句,關心你的周末過得如何。不要以為每個英國人都很友善,工作也很悠閒,這是當地的社交禮儀,也是辦公室政治,你的「閒聊」技巧分分鐘影響你的工作表現。朋友D在一間初創公司做市場營銷,他的上司在一次工作評核中表示,朋友D在所有範疇都表現不錯,唯獨在團體中較「被動」。朋友D非本地人,不熟悉英國文化,每次同事們熱烈地討論他們的日常生活,他都較「安靜」,一來是對話題不熟悉插不上話,二來是同事們語速很快,語言上遇到困難。朋友D沒有想過,「閒聊」會影響上司對他的觀感。

(圖片由作者提供)

來自香港的朋友C說,她在職場上被欺負,上司亂搞男女關係,同事「卸膊」,把做不完的工作卸給她做,又食不少「死貓」。她原本以為英國的職場文化比香港好,想不到不相上下。起初朋友C認為這是種族歧視,但經討論後發現,這跟種族無關,而是文化差異,因為不熟悉當地文化,無意間得罪了別人而不自知,或者很習慣當「Yes Man」,別人覺得你不懂反抗,很容易成為被欺負的對象。

委婉的背後不是選項而是指令

在英國生活過一段時間便會發現,英國人不如香港人般直接,習慣用一些美麗的句子包裝真正目的,「以退為進」(passively agressive)是慣用手段。在職場上,如果上司覺得這個文案某些地方需要改動,不會直接下達指令,而是委婉地說出他的要求:「如果把文案標題由兩句改成一句會否更好?你有甚麼想法?(It would be great if we could condense the title into one line. Does that make sense?)」,外來人看會以為是一個選項,可以自己判斷是否需要改動,但當地人都知道,這是他們下達指令的方式。

另外還有很多溝通上的障礙,如果不了解某些英文字的用法,分分鐘得罪人而不自知,例如「祝你好運」(Good luck)是一個祝福語,但「Good luck with that」就有嘲諷的意味,如果不小心用錯了,別人會以為你故意惡言相向。過往在香港學了20年英文,老師在課堂上似乎沒有教過英式的地道用語,也沒有教過「以退為進」的用法。就算幼稚園學識串「太空人」(astronaut)又如何?香港教育跟政府一樣,最大的敗筆就是「離地」。