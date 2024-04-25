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25/04/2024

順德美食遊推介！港車北上最快1.5小時到達！超平即叫即燒燒鵝+綿滑芋頭蜆肉粥 / 古大宅食無骨鯽魚、藤椒雞 / 當地人大推平靚正粥底火鍋

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Text: Sammy Leung

　　自從有「港車北上」後，到大灣區玩喝玩樂方便了許多。大家放假愛北上嗎？如果大家覺得珠海、深圳已經去過的話，不如今次再找找新意思！由港珠澳大橋過關後，駕車到順德，大約1.5小時至2小時，所以真的很近！今次就和大家來一次順德美食遊，推介一些必食餐廳給大家！

 

延伸閱讀：

珠海好去處 | 港車北上自駕遊美食打卡推介！水產市場即買即煮豪食海鮮大餐／珠海Omakase天花板／民居古建築文創區／Magic Hour睇神秘日月貝

 

順德美食遊│1. 燒鵝再：超平燒鵝店！必食芋頭蜆肉粥+豉油蒸腸頭

 

　　第一間要介紹的是「燒鵝再」，「燒鵝再」有不同的分店，而今次要說是的容桂店。只要在網上找順德美食，都會有機會看到大家推介「燒鵝再」，而容桂的「燒鵝再」是一間大牌檔，環境一般，但很好吃。

 

 

　　「燒鵝再」招牌菜有燒鵝及芋頭蜆肉粥，先說燒鵝，大約人民幣180元起就有一隻，這個價值絕對吃不到！燒鵝因為即叫即燒，所以大家要等一等，上菜後熱辣辣，一口咬下去，皮脆肉嫩之外，肉汁及燒鵝的油份超香，必點！而芋頭蜆肉粥大大份，口感綿滑，內有很多的蜆肉及軟糯的芋頭，真的要試試！

 

 

 

 

　　「燒鵝再」其他要試的菜式有釀辣椒拼魚餅、豉油蒸腸頭、排骨、豬頸肉、釀豆腐、蜆肉生財包等等，全部價錢大約人民幣20元至60元不等，CP值很高！

 

 

順德燒鵝再

地址：順德區容桂新展路8號

小紅書網民泊車小貼士：周圍可以免費停車的，早點去的話就不用等位

 

下一頁：古色古香大宅食順德菜

 

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